Valor de los jugadores de la Selección Colombia al término del 2025

La Selección Colombia terminó la temporada 2025 ubicada en la posición 13 del ranking FIFA y con un boleto asegurado a la Copa del Mundo de 2026. En los últimos compromisos del año, el equipo nacional registró victorias sobre México, Nueva Zelanda y Australia, además de un empate con Canadá.
La clasificación al Mundial y el rendimiento individual de cada jugador en sus respectivos clubes ha hecho que el valor en el mercado de fichajes cambie, teniendo en cuenta el portal internacional Transfermarkt.
Valor de los jugadores de la Selección Colombia
La Selección Colombia se ubica en la posición 20 del ranking de las más valiosas con un valor de 285.40 millones de euros.
El top 3 del escalafón lo integran Inglaterra con 1.30 mil millones, Francia con 1.29 mil millones y Brasil con 932 millones.
Porteros
Camilo Vargas - 1.80 millones de euros
Álvaro Montero - 2.60 millones de euros
Kevin Mier - 3.50 millones de euros
David Ospina - 2.50 millones de euros
Defensas
Dávinson Sánchez - 16 millones de euros
Jhon Jader Lucumí - 11 millones de euros
Carlos Cuesta - 7 millones de euros
Yerry Mina - 5 millones de euros
Yerson Mosquera - 3.50 millones de euros
Johan Mojica - 2.50 millones de euros
Daniel Muñoz - 10 millones de euros
Santiago Arias - 2.50 millones de euros
Mediocampistas
Jefferson Lerma - 20 millones de euros
Kevin Castaño - 4 millones de euros
Richard Ríos - 3 millones de euros
Juan Camilo Portilla - 2.20 millones de euros
Gustavo Puerta - 2 millones de euros
Jorge Carrascal - 6 millones de euros
James Rodríguez - 5 millones de euros
Juan Fernando Quintero - 2.50 millones de euros
Jhon Arias - 10 millones de euros
Yáser Asprilla - 6 millones de euros
Delanteros
Luis Fernando Díaz - 75 millones de euros
Luis Sinisterra - 17 millones de euros
Jhon Jader Durán - 17 millones de euros
Jhon Córdoba - 12 millones de euros
Luis Javier Suárez - 22 millones de euros