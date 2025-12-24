Valor de los jugadores de la Selección Colombia al término del 2025

La Selección Colombia terminó la temporada 2025 ubicada en la posición 13 del ranking FIFA y con un boleto asegurado a la Copa del Mundo de 2026. En los últimos compromisos del año, el equipo nacional registró victorias sobre México, Nueva Zelanda y Australia, además de un empate con Canadá.

La clasificación al Mundial y el rendimiento individual de cada jugador en sus respectivos clubes ha hecho que el valor en el mercado de fichajes cambie, teniendo en cuenta el portal internacional Transfermarkt.

Valor de los jugadores de la Selección Colombia

La Selección Colombia se ubica en la posición 20 del ranking de las más valiosas con un valor de 285.40 millones de euros.

El top 3 del escalafón lo integran Inglaterra con 1.30 mil millones, Francia con 1.29 mil millones y Brasil con 932 millones.

Porteros

Camilo Vargas - 1.80 millones de euros

Álvaro Montero - 2.60 millones de euros

Kevin Mier - 3.50 millones de euros

David Ospina - 2.50 millones de euros

Defensas

Dávinson Sánchez - 16 millones de euros

Jhon Jader Lucumí - 11 millones de euros

Carlos Cuesta - 7 millones de euros

Yerry Mina - 5 millones de euros

Yerson Mosquera - 3.50 millones de euros

Johan Mojica - 2.50 millones de euros

Daniel Muñoz - 10 millones de euros

Santiago Arias - 2.50 millones de euros

Mediocampistas

Jefferson Lerma - 20 millones de euros

Kevin Castaño - 4 millones de euros

Richard Ríos - 3 millones de euros

Juan Camilo Portilla - 2.20 millones de euros

Gustavo Puerta - 2 millones de euros

Jorge Carrascal - 6 millones de euros

James Rodríguez - 5 millones de euros

Juan Fernando Quintero - 2.50 millones de euros

Jhon Arias - 10 millones de euros

Yáser Asprilla - 6 millones de euros

Delanteros

Luis Fernando Díaz - 75 millones de euros

Luis Sinisterra - 17 millones de euros

Jhon Jader Durán - 17 millones de euros

Jhon Córdoba - 12 millones de euros

Luis Javier Suárez - 22 millones de euros