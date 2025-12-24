[Video] Cristiano no para ni en Navidad; asistencia de lujo en triunfo de Al Nassr

Un doblete del francés Kingsley Coman, más el gol y el pase de gol de Joao Felix, junto con el aporte casi infaltable del portugués Cristiano Ronaldo (esta vez en modo asistente), alargaron el pleno de Al Nassr en la fase de Grupos de la presente edición de la Copa Asiática luego de golear 5-1 al club Al Zawraa iraquí, en duelo correspondiente a la última jornada de esta competición continental.

El choque, irrelevante para las aspiraciones del conjunto de Jorge Jesus, sirvió para acentuar el dominio del conjunto de Al Nassr, asentado en el primer lugar del cuarteto y con la clasificación para la siguiente ronda asegurada (los dieciseisavos de final).

Lea también: Valor de los jugadores de la Selección Colombia al término del 2025

En otras noticias: los jugadores que más han aportado en ataque en la Selección Colombia de Néstor Lorenzo

Al Nassr arrasa en la Copa Asiática; Cristiano aportó asistencia

El equipo de Al Nassr, con nueve puntos de ventaja sobre el club Al Zawraa (segundo y también clasificado a la siguiente fase), acabó primero con seis victorias en ese mismo número de partidos. Por su parte, el Istiglol Dushanbe y el Goa quedaron eliminados de la competencia continental.

El cuadro de Jorge Jesus sentenció el partido en la primera parte. Coman abrió el marcador a pase de Angelo en el minuto 12 y siete más tarde fue el brasileño Wesley el que hizo el segundo. El 3-0, a la media hora, lo firmó Abdulelah Al Amri a pase de Joao Felix que hizo el cuarto, al borde del intermedio, asistido por Cristiano Ronaldo. Redondeó la goleada Coman, en el 56 tras recibir el balón de Saad AlNasser.

Lea también Luis Díaz cambió de faceta en Bayern: video lo comprueba

¿Cuándo vuelve a jugar el equipo de Cristiano Ronaldo?

Este partido por la Copa Asiática no será el último partido de Al Nassr en este 2025, pues el conjunto de Riad volverá a la acción el próximo sábado 27 de diciembre, en duelo ante Al-Okhdood Club por la décima fecha de la liga de Arabia Saudita, competencia donde el conjunto de Cristiano Ronaldo también lidera con puntaje perfecto, ocupando la primera posición con 27 puntos, con 4 unidades de ventaja sobre Al Hilal.