Copa América de Futsal 2026: definido el campeón del certamen

Brasil y Argentina protagonizaron una nueva final en la Copa América de Futsal, campeonato avalado por la Conmebol que para esta edición se llevó a cabo en territorio paraguayo.

‘Clásico de las Américas’ que se había presentado en la final de la edición anterior y que nuevamente se dio en este 2026, un partido apretado, con pocos goles, pero con muchas emociones, especialmente en los minutos finales.

Así fue la final entre Brasil y Argentina en la Copa América de Futsal 2026

El brasileño João Victor abrió el marcador a los 9 minutos de empezado el partido, en una primera parte donde Argentina tuvo sus chances para empatarlo, siendo la más clara muy bien salvada por el arquero Matheus, un remate de un buen giro de Matías Rosa que detuvo y que lo gritó como un gol.

En el segundo tiempo aumentarían las emociones con una ráfaga de goles, primero con el argentino Matías Rosa, que anotó el 1-1 faltando 3 minutos para el final, incluso, el conjunto ‘Albiceleste’ casi consigue irse adelante en el marcador un minuto después, cuando Claudino quedó mano a mano con Matheus y el arquero la sacó con el pecho.

Cuando se creía que el partido quedaría empatado 1-1 en su tiempo regular, apareció el capitán de la Selección de Brasil, Dyego, para rematar fuerte el balón y desacomodar al arquero Acosta, que tuvo que lamentar la derrota in extremis de la ‘Canarinha’, que repite el título obtenido en 2024 y suma su trofeo número 12 en esta Copa América de Futsal.

¿Cuáles equipos accedieron al próximo Mundial de Fustal?

Este campeonato no solo ofrecía título para el campeón, sino también daba 4 cupos al Mundial de Futsal que organizará la FIFA en octubre del 2028, donde las selecciones de Venezuela y Perú (por haber alcanzado las semifinales de la Copa América) se unirán a Brasil y Argentina como los representantes de la Conmebol en aquel certamen orbital.

