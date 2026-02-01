Uno de los futbolistas colombianos que más tiempo ha pasado defendiendo los colores de Boca Juniors es sin duda Frank Fabra, lateral izquierdo antioqueño que después de 10 años en el conjunto Xeneize volverá al fútbol colombiano.

Varios equipos sonaron para acoger al futbolista de 34 años en su regreso al país, donde rumores señalaron a Millonarios, Deportivo Cali, Independiente Medellín y otros más buscando analizar su fichaje, sin embargo, en las últimas horas se ha confirmado su destino.

Frank Fabra eligió equipo para 2026: será anunciado pronto en el FPC

El canterano del Envigado Fútbol Club y que tuvo paso por clubes como Deportivo Cali y Medellín, ha llegado a un acuerdo con el equipo ‘poderoso de la montaña’ para jugar este semestre bajo las órdenes del técnico Alejandro Restrepo, firmando un contrato hasta junio de este 2026.

Este fichaje creó mucha polémica en algún sector de la hinchada del Medellín, pues no veían que el lateral colombiano sea como tal un refuerzo para el equipo debido a su extensa inactividad que llevaba en las canchas de fútbol, pues el año pasado jugó apenas 4 partidos con Boca Juniors, aportando 2 asistencias.

La urgencia del Medellín por fichar un lateral izquierdo

Aunque Fabra no viene con ritmo futbolístico, el cuerpo técnico sabe del talento y la gran experiencia del lateral, por eso, saben que de ponerlo físicamente bien podría ser una ficha importante para el Medellín, especialmente porque el equipo tiene pocos hombres en esa posición.

Y es que el DIM apenas tiene a Daniel Londoño y Hánser Angulo para el puesto de lateral izquierdo, por eso, la incorporación de Fabra no es descabellada y se realizaría pensando en reforzar esa posición.

