Copa América de Futsal: primer clasificado a semifinales

Este miércoles 28 de enero se llevó a cabo el partido entre Venezuela y Bolivia por la fecha 4 de la Copa América de Futsal, duelo donde el conjunto ‘Vinotinto’ buscaba seguir con puntaje perfecto luego de imponerse ante Colombia y Chile.

Por su parte, el equipo boliviano llegaba al compromiso urgido de triunfos luego de tres derrotas consecutivas (ante Chile, Brasil y Colombia), una estadística complicada que buscaba darle vuelta en su partido contra Venezuela.

Primera selección clasificada a semifinales de la Copa América de Futsal

Con una fecha de anticipación, la Selección de Venezuela sigue con su buena actuación en este certamen y gracias a un triunfo por 6-2 ante Bolivia logró clasificarse para las semifinales del torneo, pues con 9 puntos en el Grupo B se hace inalcanzable para la mayoría de rivales, solo con el equipo brasileño con chances matemáticas de superarlo en la tabla.

El conjunto ‘Vinotinto’ volvió a demostrar su poderío en este torneo, que recordemos ofrece cupos para las semifinales a los dos equipos mejor ubicados en cada grupo una vez acaben las cinco fechas de esa primera fase.

¿Cuándo vuelve a jugar Venezuela por la Copa América de Futsal?

Este jueves 29 de enero, el equipo venezolano volverá a la acción en la fase de grupos enfrentando a la Selección de Brasil, conjunto que hoy más tarde jugará su partido de la cuarta fecha contra Chile.

A la espera entonces del desenlace de este grupo, hoy mismo se podría encarrilar el segundo clasificado para las semifinales, teniendo en cuenta que Brasil y Colombia escoltan a Venezuela en la tabla de posiciones con 4 puntos (el conjunto ‘Tricolor’ descansa en esta fecha), mientras que Chile tiene 3 puntos y Bolivia ya eliminado es último sin puntos.