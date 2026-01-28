Los colombianos que jugarán el Brasileiaro 2026

Todo está listo para que este miércoles 28 de enero arranque la edición 2026 del Brasileirao. La primera división del fútbol brasileño será especial para Colombia, teniendo en cuenta la numerosa participación de jugadores colombianos.

Importantes clubes como Atlético Mineiro, Flamengo, Fluminense, Gremio y Cruzeiro contarán con futbolistas de Colombia, que cumplirán con un papel determinante.

Se destaca la presencia de Mateo Cassierra, quien fue oficializado como refuerzo de lujo de Atlético Mineiro, Jorge Carrascal en Flamengo, Kevin Serna, Gabriel Fuentes y Santiago Moreno con Fluminense.

Por otro lado, Atlético Paranaense será el equipo con más futbolistas colombianos en nómina al contar con Juan Camilo Portilla, Kevin Viveros, Daniel Aguilar, Stiven Mendoza, Alejandro García, Felipe Aguirre y Carlos Terán.

El equipo con sede en Paraná podría sumar en próxima horas a Edwuin Cetré.

Finamente, resalta la presencia de Juan Carlos Osorio como director técnico del Remo.

Colombianos que jugarán el Brasileirao 2026

Atlético Mineiro

Mateo Cassierra

Atlético Paranaense

Juan Camilo Portilla

Kevin Viveros

Daniel Aguilar

Stiven Mendoza

Alejandro García

Felipe Aguirre

Carlos Terán

Edwuin Cetré*

Botafogo

Jordan Barrera

RB Bragantino

Henry Mosquera

Sergio Palacios

Coritiba

Sebastián Gómez

Cruzeiro

Luis Sinisterra

Néiser Villarreal

Flamengo

Jorge Carrascal

Fluminense

Kevin Serna

Santiago Moreno

Gabriel Fuentes

Gremio

Miguel Monsalve

José Enamorado

Gustavo Cuéllar

Internacional

Rafael Santos Borré

Johan Carbonero

Remo

Juan Carlos Osorio

Víctor Cantillo

Vasco Da Gama

Marino Hinestroza

Carlos Andrés Gómez

Johan Rojas

Carlos Cuesta