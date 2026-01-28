Los colombianos que jugarán el Brasileiaro 2026

Todo está listo para que este miércoles 28 de enero arranque la edición 2026 del Brasileirao. La primera división del fútbol brasileño será especial para Colombia, teniendo en cuenta la numerosa participación de jugadores colombianos.
Importantes clubes como Atlético Mineiro, Flamengo, Fluminense, Gremio y Cruzeiro contarán con futbolistas de Colombia, que cumplirán con un papel determinante.
Se destaca la presencia de Mateo Cassierra, quien fue oficializado como refuerzo de lujo de Atlético Mineiro, Jorge Carrascal en Flamengo, Kevin Serna, Gabriel Fuentes y Santiago Moreno con Fluminense.
Por otro lado, Atlético Paranaense será el equipo con más futbolistas colombianos en nómina al contar con Juan Camilo Portilla, Kevin Viveros, Daniel Aguilar, Stiven Mendoza, Alejandro García, Felipe Aguirre y Carlos Terán.
El equipo con sede en Paraná podría sumar en próxima horas a Edwuin Cetré.
Finamente, resalta la presencia de Juan Carlos Osorio como director técnico del Remo.
Colombianos que jugarán el Brasileirao 2026
Atlético Mineiro
Mateo Cassierra
Atlético Paranaense
Juan Camilo Portilla
Kevin Viveros
Daniel Aguilar
Stiven Mendoza
Alejandro García
Felipe Aguirre
Carlos Terán
Edwuin Cetré*
Botafogo
Jordan Barrera
RB Bragantino
Henry Mosquera
Sergio Palacios
Coritiba
Sebastián Gómez
Cruzeiro
Luis Sinisterra
Néiser Villarreal
Flamengo
Jorge Carrascal
Fluminense
Kevin Serna
Santiago Moreno
Gabriel Fuentes
Gremio
Miguel Monsalve
José Enamorado
Gustavo Cuéllar
Internacional
Rafael Santos Borré
Johan Carbonero
Remo
Juan Carlos Osorio
Víctor Cantillo
Vasco Da Gama
Marino Hinestroza
Carlos Andrés Gómez
Johan Rojas
Carlos Cuesta