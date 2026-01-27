Selección Colombia: cuentas para clasificar a 'semis' de Copa América de Futsal

Avanza la Copa América de Futsal en Paraguay, y con tres fechas disputadas, la Selección Colombia ve comprometida su clasificación a la próxima ronda, y de paso el cupo a la Copa del Mundo.

Transcurridas tres jornadas, la Tricolor suma cuatro puntos, producto de un empate (2-2) frente a Brasil; una derrota (2-3) ante Venezuela; y una victoria (2-1) en la tercera salida contra la Selección Bolivia.

Posiciones del grupo B de la Copa América de Futsal

Con ese panorama, los dirigidos por Roberto Bruno aparecen en la tercera posición del grupo B, superados por Venezuela con seis unidades y Brasil con cuatro pero mejor diferencia de gol; Chile es cuarta con tres y Bolivia última sin puntos.

En ese caso, es pertinente revisar las cuentas que hace la Selección Colombia para avanzar a las semifinales de la Copa América, teniendo en cuenta que solo avanzan los dos mejores combinados de cada zona.

Inicialmente, Colombia descansa en la cuarta fecha (miércoles 28 de enero), cuando se enfrentarán Venezuela con Bolivia y Chile con Brasil. Para conveniencia de la Tricolor, se espera una victoria de la Roja ante la Canarinha o un empate; mientras que el resultado del otro juego poco influye.

Ya en la quinta fecha (jueves 29 de enero), será clave que Colombia le gane a Chile -ojalá por varios goles de diferencia- y que Venezuela le dé una mano a la Tricolor derrotando a la Selección Brasil.

Las semifinalistas de Copa América irán al Mundial de Futsal

Cabe recordar que la Copa América además servirá como eliminatoria, pues Conmebol solo tendrá cuatro cupos a la Copa del Mundo, y estos serán para las dos mejores selecciones de cada zona en el torneo continental.

En semifinales de Copa América, los cruces serán así: primero del grupo A ante segundo del B y primero del B frente al segundo del A. Los partidos de 'semis' se disputarán el sábado 31 de enero.