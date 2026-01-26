Copa América de Futsal: resultados fecha 3 y tabla de posiciones

La Fecha 3 de la Copa América Futsal 2026 se vivió como una de las jornadas más intensas y decisivas de la fase de grupos en el torneo continental que se disputa en Luque, Paraguay. Justamente la Selección Colombia fue una de las protagonistas de la jornada al acercarse a la clasificación y de paso eliminar a Bolivia.

Tras dos días intensos de fútbol en Paraguay, la tercera fecha supuso un punto de inflexión para las definiciones rumbo a la siguiente ronda.

Así quedó la tabla de posiciones de la Copa América Futsal 2026

Tras un inicio con resultados irregulares, con empate ante Brasil y derrota contra Venezuela, la Selección Colombia necesitaba con urgencia sumar de a tres para mantener viva la ilusión de avanzar. El duelo, disputado en el Arena COP Óscar Harrison, fue un trámite parejo en buena parte del tiempo. Bolivia, siempre ordenado y buscando contragolpes, complicó a los cafeteros, pero fue Colombia quien terminó imponiéndose con un gol sobre el final, consiguiendo su primera victoria en el torneo y reactivando sus opciones de clasificación.

En el Grupo A, la jornada también aportó emociones. Perú revivió tras su debut con derrota ante la Selección de Argentina en el grupo, y dejó en claro que es uno de los protagonistas más sólidos del certamen tras golear a Ecuador.

GRUPO A

Pos Selección Pts

1 Argentina 3

2 Perú 3

3 Uruguay 3

4 Paraguay 3

5 Ecuador 0

GRUPO B

Pos Selección Pts

1 Brasil 4

2 Colombia 4

3 Chile 3

4 Venezuela 3

5 Bolivia 0

¿Cuándo se jugará la fecha 4 de la Copa América Futsal 2026?

La Fecha 4 de la Copa América Futsal 2026 está programada para el miércoles 28 de enero de 2026. En esa jornada se disputarán varios partidos de la fase de grupos, continuando con el desarrollo de la competición en Asunción, Paraguay.

Este día es clave porque cada equipo intenta sumar puntos vitales para acercarse a los puestos que dan acceso a cuartos de final, antes de que culmine la fase de grupos el jueves 29 de enero.