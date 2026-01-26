Jugador de Selección Colombia nuevo fichaje de equipo de Champions League

El fútbol europeo le sigue apostando al talento colombiano y en esta ocasión el club que se roba las miradas es Slavia Praga, actual representante de República Checa en la Champions League que le apostó a la contratación de una joven promesa del fútbol colombiano para reforzar su zona defensiva.

El protagonista de esta nueva historia en el mercado de fichajes es Miguel Solarte, el lateral izquierdo de la Selección Colombia Sub 17, quien fue confirmado como nuevo refuerzo de Slavia Praga para la temporada 2026.

Miguel Solarte es nuevo jugador de Slavia Praga

El jugador que debutó en Boca Juniors de Cali y tuvo participación en categorías inferiores de la Selección Colombia dio un salto temprano hacia el fútbol de Europa para jugar con Slavia Praga, uno de los clubes más históricos y representativos de República Checa.

La escuadra que actualmente milita en la Champions League y es líder indiscutible de la liga local, le apuesta al talento juvenil de Colombia con la contratación de Miguel Solarte, lateral izquierdo de 18 años.

El jugador aterrizó en la ciudad de Praga, presentó exámenes médicos y, posteriormente, procedió a firmar contrato con la categoría Sub 17 del club checo hasta diciembre del presente año. Una oportunidad única que tendrá para demostrar todo su talento, buscar una futura renovación y quedarse en la institución por mucho más tiempo.

Primeras declaraciones de Miguel Solarte como jugador de Slavia Praga

Estas fueron las primeras reacciones del defensor con paso por Boca Juniors de Cali tras llegar al fútbol europeo para jugar con Slavia Praga.

"Mi meta es ganarme un puesto en el equipo y dar lo mejor de mí. Después, consolidarme en el primer equipo y algún día debutar en la Champions League. Quiero dar lo mejor de mí. Aprovechar mi experiencia como jugador y, al mismo tiempo, aprender de la calidad de los futbolistas que hay aquí. Siempre daré lo mejor de mí".

"Sinceramente, busco retos y nuevas experiencias. El Slavia es un gran club con una sólida posición en Europa y está entre los mejores. Quiero aprender porque el fútbol europeo es diferente y, en mi opinión, el mejor".

