Santiago Arias ya tiene nuevo equipo: primeras impresiones del colombiano

El mercado de fichajes en el fútbol sudamericano se sigue moviendo de la mejor manera y los jugadores colombianos se han convertido en principales protagonistas al llegar a grandes de Argentina, Brasil y el propio Fútbol Profesional Colombiano.

Marino Hinestroza finalmente tomó rumbo hacia Vasco da Gama de Brasil, pero otro de los protagonistas de la Selección Colombia es el experimentado lateral, Santiago Arias, quien ya fue confirmado como nuevo futbolista de Independiente de Argentina y dejó sus primeras declaraciones tras el gran recibimiento.

Lea también Falcao debutaría en la Liga BetPlay: habría solución para la fecha 3

'Santi' Arias va por todo al convertirse en el nuevo fichaje de Independiente

El experimentado lateral de 34 años sigue brillando en el mundo del fútbol y esta vez lo hará en una de las ligas más competitivas del continente sudamericano, la de Argentina, para jugar con la camiseta de Independiente hasta diciembre de 2027, según se acordó en su contrato inicial.

Esta será una oportunidad de lujo para Arias, compitiendo en la máxima categoría del fútbol argentino, en busca de quedarse con uno de los anhelados cupos de Néstor Lorenzo, en la Selección Colombia, para ir al Mundial 2026 que comenzará en el mes de junio del presente año.

Lea también Nacional no cierra el mercado de fichajes: presidente confirmó otro delantero

Es por ello que 'Santi' agradeció por este nuevo salto, enviando un mensaje de apoyo y confianza para los hinchas de Independiente, el cuerpo técnico del club y las respectivas directivas, anunciando que "va a dejar todo por el equipo" mientras porte su camiseta.

"Estoy contento de estar en este país tan futbolero, por ahora contento con este acercamiento a Independiente. Soy un jugador que deja todo en campo, que deja todo por el equipo que cree, que confía en mi y eso siempre lo he dicho en todo equipo en el que he estado y esta no va a ser la excepción. Daré lo mejor y todo por conseguir los objetivos".

En otras noticias: James no vendrá a jugar a Colombia

¿Cómo le fue a Santiago Arias jugando con Bahía de Brasil?

El colombiano arribó al fútbol brasileño para jugar con la camiseta de Bahía tras su paso por la MLS con Cincinnati. Desde entonces tuvo la oportunidad de disputar 32 partidos, más de 2.000 minutos dentro del terreno de juego, reportándose con tres goles y tres asistencias.