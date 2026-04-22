A dos meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, una pregunta impensada hace poco empieza a instalarse en el entorno de la Selección Colombia: ¿puede James Rodríguez llegar como titular indiscutido al torneo? El capitán y máximo referente técnico atraviesa un momento de incertidumbre por su escasa continuidad y un rendimiento que ha despertado dudas.

James Rodríguez ¿La gran duda de Lorenzo para el Mundial?

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El volante, figura histórica del combinado nacional y goleador del Mundial de 2014, no ha logrado sumar regularidad competitiva en los últimos meses. Tras varios periodos sin actividad constante y un arranque lento en Minnesota United FC, James llega al tramo decisivo de preparación con pocos minutos y lejos de su mejor versión.

Para el técnico Néstor Lorenzo, el interrogante es complejo. James sigue siendo un jugador capaz de cambiar partidos con un pase, una pelota quieta o una lectura distinta del juego. Sin embargo, la exigencia física de una Copa del Mundo obliga a tener futbolistas al máximo nivel competitivo, especialmente en una zona donde se necesita intensidad, presión y recorridos largos.

Si el ‘10’ no alcanza ese cien por ciento esperado, Colombia tendría que activar un plan alternativo. El nombre que más consenso genera por presente es Juan Fernando Quintero, otro creativo de gran talento y experiencia internacional. Su capacidad para manejar ritmos y filtrar pases lo convierten en una opción natural.

Lorenzo analizaría opciones para la Copa del Mundo: Colombia tiene varios jugadores que podrían alternar con James Rodríguez

También aparece Jhon Arias, quizá la variante más dinámica. Aunque suele actuar por banda, su lectura táctica, movilidad y despliegue lo perfilan como una alternativa moderna para la función de enlace. En un escalón similar están Jorge Carrascal, desequilibrante en el uno contra uno, y Jaminton Campaz, con capacidad de desequilibrio entre líneas.

Otra opción es Yaser Asprilla, aunque su irregularidad reciente le ha restado fuerza en la carrera mundialista.

Lorenzo enfrenta una decisión sensible: apostar por el peso histórico de James o priorizar actualidad y ritmo de competencia. El debate está abierto, y las próximas semanas serán definitivas para saber si Colombia llega al Mundial con su emblema en plenitud o con un nuevo conductor al mando.