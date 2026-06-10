Todo está listo para que arranque este jueves 11 de junio la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con el partido entre México y Sudáfrica, que se disputará en el estadio Ciudad de México, a partir de las 2:00 de la tarde, horario colombiano.
La primera fecha del certamen se extenderá hasta el próximo miércoles 17 de junio y el cierre estará a cargo del duelo entre la Selección Colombia contra Uzbekistán.
Partidos de la fecha 1 que se verán por RCN
El Canal RCN, a través de su señal abierta, su aplicación y DeportesRCN.com transmitirá siete partidos de la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.
Los duelos con transmisión EN VIVO serán:
11 de junio
México Vs Sudáfrica
12 de junio
Estados Unidos Vs Paraguay
13 de junio
Brasil Vs Marruecos
14 de junio
Países Bajos Vs Japón
15 de junio
España Vs Cabo Verde
16 de junio
Argentina Vs Argelia
17 de junio
Uzbekistán Vs Colombia
Así se jugará la fecha 1 de la fase de grupos en la Copa del Mundo
Grupo A - 11 de junio
México Vs Sudáfrica
Hora: 2:00 P.M.
Corea del Sur Vs República Checa
Hora: 9:00 P.M.
Grupo B - 12 de junio
Canadá Vs Bosnia y Herzegovina
Hora: 2:00 P.M.
13 de junio
Catar Vs Suiza
Hora: 2:00 P.M.
Grupo C - 13 de junio
Brasil Vs Marruecos
Hora: 5:00 P.M.
Haití Vs Escocia
Hora: 8:00 P.M
Grupo D - 12 de junio
Estados Unidos Vs Paraguay
Hora: 5:00 P.M.
13 de junio
Australia Vs Turquía
Hora: 11:00 P.M.
Grupo E - 14 de junio
Alemania Vs Curazao
Hora: 12:00 P.M.
Costa de Marfil Vs Ecuador
Hora: 6:00 P.M.
Grupo F - 14 de junio
Países Bajos Vs Japón
Hora: 3:00 P.M.
Suecia Vs Túnez
Hora: 9:00 P.M.
Grupo H - 15 de junio
España Vs Cabo Verde
Hora: 11:00 A.M.
Arabia Saudita Vs Uruguay
Hora: 5:00 P.M.
Grupo G - 15 de junio
Bélgica Vs Egipto
Hora: 2:00 P.M.
Irán Vs Nueva Zelanda
Hora: 8:00 P.M.
Grupo I - 16 de junio
Francia Vs Senegal
Hora: 2:00 P.M.
Irak Vs Noruega
Hora: 5:00 P.M.
Grupo J - 16 de junio
Argentina Vs Argelia
Hora: 8:00 P.M.
Austria Vs Jordania
Hora: 11:00 P.M.
Grupo K - 17 de junio
Portugal Vs Congo
Hora: 12:00 P.M.
Uzbekistán Vs Colombia
Hora: 9:00 P.M.
Grupo L - 17 de junio
Inglaterra Vs Croacia
Hora: 3:00 P.M.
Ghana Vs Panamá
Hora: 6:00 P.M.