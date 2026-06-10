Todo está listo para que arranque este jueves 11 de junio la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con el partido entre México y Sudáfrica, que se disputará en el estadio Ciudad de México, a partir de las 2:00 de la tarde, horario colombiano.

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La primera fecha del certamen se extenderá hasta el próximo miércoles 17 de junio y el cierre estará a cargo del duelo entre la Selección Colombia contra Uzbekistán.

Partidos de la fecha 1 que se verán por RCN

El Canal RCN, a través de su señal abierta, su aplicación y DeportesRCN.com transmitirá siete partidos de la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

Los duelos con transmisión EN VIVO serán:

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11 de junio

México Vs Sudáfrica

12 de junio

Estados Unidos Vs Paraguay

13 de junio

Brasil Vs Marruecos

14 de junio

Países Bajos Vs Japón

15 de junio

España Vs Cabo Verde

16 de junio

Argentina Vs Argelia

17 de junio

Uzbekistán Vs Colombia

Así se jugará la fecha 1 de la fase de grupos en la Copa del Mundo

Grupo A - 11 de junio

México Vs Sudáfrica

Hora: 2:00 P.M.

Corea del Sur Vs República Checa

Hora: 9:00 P.M.

Grupo B - 12 de junio

Canadá Vs Bosnia y Herzegovina

Hora: 2:00 P.M.

13 de junio

Catar Vs Suiza

Hora: 2:00 P.M.

Grupo C - 13 de junio

Brasil Vs Marruecos

Hora: 5:00 P.M.

Haití Vs Escocia

Hora: 8:00 P.M

Grupo D - 12 de junio

Estados Unidos Vs Paraguay

Hora: 5:00 P.M.

13 de junio

Australia Vs Turquía

Hora: 11:00 P.M.

Grupo E - 14 de junio

Alemania Vs Curazao

Hora: 12:00 P.M.

Costa de Marfil Vs Ecuador

Hora: 6:00 P.M.

Grupo F - 14 de junio

Países Bajos Vs Japón

Hora: 3:00 P.M.

Suecia Vs Túnez

Hora: 9:00 P.M.

Grupo H - 15 de junio

España Vs Cabo Verde

Hora: 11:00 A.M.

Arabia Saudita Vs Uruguay

Hora: 5:00 P.M.

Grupo G - 15 de junio

Bélgica Vs Egipto

Hora: 2:00 P.M.

Irán Vs Nueva Zelanda

Hora: 8:00 P.M.

Grupo I - 16 de junio

Francia Vs Senegal

Hora: 2:00 P.M.

Irak Vs Noruega

Hora: 5:00 P.M.

Grupo J - 16 de junio

Argentina Vs Argelia

Hora: 8:00 P.M.

Austria Vs Jordania

Hora: 11:00 P.M.

Grupo K - 17 de junio

Portugal Vs Congo

Hora: 12:00 P.M.

Uzbekistán Vs Colombia

Hora: 9:00 P.M.

Grupo L - 17 de junio

Inglaterra Vs Croacia

Hora: 3:00 P.M.

Ghana Vs Panamá

Hora: 6:00 P.M.