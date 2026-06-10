Argentina no ganaría el Mundial: el maleficio que se lo impediría

La espera llegó a su final para que Argentina, la actual campeona del mundo debute en la cita orbital enfrentando a Argelia el próximo martes 16 de junio. La preparación fue contra Honduras e Islandia con dos victorias claves para afrontar este examen mundialista.

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Con un equipo ya consolidado y con la presencia de Lionel Andrés Messi que seguramente estará jugando su último Mundial en Estados Unidos, Canadá y México, y bajo la ilusión de poder sellar la clasificación a una nueva final y por qué no, el título, Lionel Scaloni sueña con repetir bicampeonato.

Sin duda alguna, esta posibilidad de quedar campeón dejaría a Argentina en la parte alta del ranking FIFA afianzándolos más en el liderato. Para afrontar este Mundial, lo harán en la cima del escalafón y esto, lejos de ilusionar, podría traerle un problema grande para las aspiraciones ‘Albicelestes’.

EL MALEFICIO QUE ARGENTINA QUIERE ROMPER EN EL MUNDIAL 2026

La selección de Argentina se ilusiona con la necesidad de llegar a una nueva final del mundo y acabar con un maleficio que persigue al país que afronta la Copa del Mundo como la mejor de acuerdo con el ranking de la FIFA con 1877,27 puntos.

Desde que existen los escalafones en diciembre de 1992, las selecciones que lideran los rankings de la FIFA no logran llegar a ser campeonas del mundo justo en la siguiente cita orbital. Les ha pasado a grandes naciones como Alemania, España, Brasil y Francia.

Para el Mundial de 1994, Alemania era la primera en ese escalafón. Infortunadamente, quedaron eliminados en los cuartos de final con Bulgaria. Luego fue el turno de Brasil en 1998 y en esa ocasión, el cuadro brasileño perdió la final frente a Francia.

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Gracias a ese triunfo de Francia quedaron líderes en el ranking de la FIFA, pero quedaron eliminados en la fase de grupos. Brasil fue campeona y en 2006 llegó hasta cuartos de final. Aunque no pudieron llegar a la final, se mantuvieron en el liderato del ranking FIFA y en 2010 quedaron eliminados en cuartos de final.

España, que fue la campeona en 2010 afrontó el 2014 y se quedó en fase de grupos como líder del ranking FIFA. Alemania llegó a 2018 en la parte alta del escalafón y no pudo pasar la primera instancia. Lo mismo pasó en 2022 con Brasil que ha sufrido más de ese maleficio.

LA SEGUNDA COSA QUE DEBE ESQUIVAR LA SELECCIÓN DE ARGENTINA

Liderando en el ranking de la FIFA, Argentina tendrá que ganar la Copa del Mundo para acabar con ese maleficio que persigue a las selecciones que están en la parte alta del escalafón. Esto es lo que más deben esquivar los dirigidos por Lionel Scaloni.

Además de ese detalle, el cuadro argentino también debe seguir los pasos de Francia que en el 2022 llegó como campeona y sí pudo sellar la clasificación a las fases finales. De hecho, llegó a la final.

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Y es que, aunque eso se rompió el año pasado, es algo que persigue a varias selecciones en los últimos años. Italia no pasó en 2010 la primera instancia, España no pasó la fase de grupos en 2014, y Alemania tampoco lo hizo en el 2018. Estos son los detalles que necesita esquivar Argentina en el último certamen de Lionel Messi.