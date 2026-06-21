La selección de Ecuador, por la segunda jornada del grupo E de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, empató sin goles, de manera sorpresiva, con Curazao.



El equipo sudamericano sumó, de esta manera, su primer grupo en la zona. Ahora, está obligado a vencer a Alemania en la última jornada para pelear la clasificación a la siguiente ronda del torneo.

Ecuador, al borde de la eliminación

“El penúltimo partido de la jornada 10 de la Copa Mundial de la FIFA 2026 terminó con un resultado poco esperado. Ecuador se cansó de fallar, aunque en gran parte fue por la actuación de Eloy Room, portero que ayudó a Curazao a sumar su primer punto en la historia del torneo. Con el marcador final, los dos equipos ponen en riesgo la posibilidad de avanzar a la siguiente fase, pues ambos suman un punto en el Grupo E”, señaló la FIFA tras el cotejo.



Tras el partido, en rueda de prensa, el argentino Sebastián Andrés Beccacece, director técnico de la selección de Ecuador, habló en conferencia. El estratega de 45 años no se guardó nada.

Lea también Ecuador pasó penas ante Curazao: resultado sacude el Mundial 2026

Las palabras del DT

“Sé que no entré en los corazones de los ecuatorianos. Nosotros, hasta que tengamos vida, vamos a dar todo. Soy el principal responsable. La vida me enseñó que siempre hay que seguir creyendo”, dijo, sin rodeos, el entrenador.

Antes del inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, había una expectativa grande con Ecuador. Tras el primer y segundo partido, los sudamericanos han dejado muchas dudas.

Voces de los protagonistas

“Tenemos que ganarle a Alemania, no nos queda otra, y clasificar como segundos o terceros. Imposible no es; es un partido de fútbol que tenemos que jugar todavía. Sabemos que es difícil, pero tenemos que mejorar”, dijo Hernán Galíndez tras el choque de este sábado.



“La gente es increíble, llenó un estadio más y no le podemos dar una alegría. A seguir luchando hasta el final y conseguir los tres puntos”, añadió, por su parte, el delantero Enner Valencia.



