Copa del Mundo 2026 ¿En qué grupo jugará Bosnia tras ganar el repechaje?

Bosnia y Herzegovina dio el gran golpe en el repechaje a la Copa del Mundo de 2026 al derrotar y eliminar a Italia, que se queda por tercera edición consecutiva por fuera de un Mundial.

El seleccionado de la península balcánica se impuso en los lanzamientos desde el punto penal, luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.



Bosnia fue de menos a más. ya que se fue abajo en el marcador, teniendo en cuenta que Italia sacó ventaja con gol de Moise JKean en el minuto 15.

Con un jugador más, ya que Alessandro Bastoni dejó a Italia con 10 jugadores, Bosnia logró el empate en el minuto 79 con anotación de Haris Tabakovic.

Bosnia fue efectivo en los penales

En los lanzamientos desde el punto penal, Bosnia demostró mayor efectividad, mientras que Francesco Pio Esposito y Bryan Cristante desperdiciaron sus cobros para Italia.

Tras la victoria, Bosnia y Herzegovina jugará la Copa del Mundo en el grupo B y enfrentará a Canadá, Suiza y Catar.

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Así quedó el grupo B de la Copa del Mundo

Canadá

Suiza

Catar

Bosnia y Herzegovina

