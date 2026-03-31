Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Copa del Mundo

Copa del Mundo 2026 ¿En qué grupo jugará Bosnia tras ganar el repechaje?

Bosnia y Herzegovina eliminó a Italia en el repechaje a la Copa del Mundo de 2026.
Daniel Zabala
Bosnia eliminó a Italia y clasificó al Mundial
Bosnia eliminó a Italia y clasificó al Mundial // AFP

Bosnia y Herzegovina dio el gran golpe en el repechaje a la Copa del Mundo de 2026 al derrotar y eliminar a Italia, que se queda por tercera edición consecutiva por fuera de un Mundial.

El seleccionado de la península balcánica se impuso en los lanzamientos desde el punto penal, luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.

Copa del Mundo 2026 ¿En qué grupo jugará Suecia tras ganar el repechaje?

Lea también

Copa del Mundo 2026 ¿En qué grupo jugará Suecia tras ganar el repechaje?


Bosnia fue de menos a más. ya que se fue abajo en el marcador, teniendo en cuenta que Italia sacó ventaja con gol de Moise JKean en el minuto 15.

Con un jugador más, ya que Alessandro Bastoni dejó a Italia con 10 jugadores, Bosnia logró el empate en el minuto 79 con anotación de Haris Tabakovic.

¿Turquía o Kosovo? Esta fue la selección que se clasificó a la Copa del Mundo FIFA 2026

Lea también

¿Turquía o Kosovo? Esta fue la selección que se clasificó a la Copa del Mundo FIFA 2026

Bosnia fue efectivo en los penales

En los lanzamientos desde el punto penal, Bosnia demostró mayor efectividad, mientras que Francesco Pio Esposito y Bryan Cristante desperdiciaron sus cobros para Italia.

Tras la victoria, Bosnia y Herzegovina jugará la Copa del Mundo en el grupo B y enfrentará a Canadá, Suiza y Catar.

República Checa y Dinamarca definieron en penales el nuevo clasificado al Mundial 2026

Lea también

República Checa y Dinamarca definieron en penales el nuevo clasificado al Mundial 2026

Así quedó el grupo B de la Copa del Mundo

Canadá
Suiza
Catar
Bosnia y Herzegovina

En esta nota

Copa del Mundo Mundial 2026 Selección de Italia

Videos destacados