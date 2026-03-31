Este martes 31 de marzo, República Checa y la selección de Dinamarca se vieron las caras por el compromiso clasificatorio para la Copa del Mundo FIFA 2026, que se va a organizar en Estados Unidos, Canadá y México.



Disputar un certamen orbital es algo único y con eso en la mente salieron a jugar los futbolistas checos y los daneses. Los hinchas de cada selección soñaban con el paso al torneo más importante del planeta.



Antes del encuentro, la FIFA, a través de su plataforma digital, entregó un panorama sobre la selección de Dinamarca. Hizo referencia a las eliminatorias de la Uefa, donde esta escuadra pudo concretar su clasificación.

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El equipo danés

"La clasificación automática se le escapó a Dinamarca tras una derrota en los últimos minutos ante Escocia en la última jornada de la fase de clasificación, pero aún hay esperanzas de disputar su séptimo Mundial. Sin embargo, una impresionante victoria sobre Macedonia del Norte en la semifinal de la repesca ha reavivado las esperanzas de lograr su tercera participación consecutiva", indicó la FIFA.



"Si triunfa en el cuadro D, Chequia, subcampeona del mundo en 1934 y 1962, disputaría su décima Copa Mundial, la primera desde Alemania 2006", añadió la federación sobre República Checa.



El compromiso, como era de esperarse, estuvo cerrado de principio a fin. Ambas selecciones atacaban, pero con precaución, para que el conjunto rival no pudiera hacer daño letal.

El primer gol

Sin embargo, muy temprano se dio la apertura del marcador. Apenas al minuto 3 del cotejo, el mediocampista Pavel Šulc, que milita en Olympique de Lyon de la Ligue 1 de Francia, marcó para República Checa.



A partir de ese momento, Dinamarca empezó a hacer todo lo posible para lograr el empate. Así mismo, el combinado checo hacía lo suyo para poder convertir otro tanto y ampliar la ventaja.



Lo que terminó sucediendo fue lo primero, ya que, al minuto 73, Joachim Andersen marcó el empate. El partido terminaría 1 a 1 y se tuvo que ir al tiempo extra. La definición fue de infarto.

A los penales

En el tiempo suplementario, al minuto 100, Ladislav Krejčí puso el 2 a 1 para República Checa. La selección de Dinamarca se vio nuevamente abajo en el marcador y volvió a estampar el empate, al minuto 111, gracias a Kasper Waarts Thenza Høgh.



El duelo, entonces, se fue a los disparos desde el punto penal. En esta instancia se impuso la selección de República Checa. El conjunto checo se metió en el Mundial FIFA 2026 y va a integrar el grupo A con República de Corea, México y Sudáfrica. En el papel, es una zona bastante pareja y se espera que los partidos sean muy cerrados.









