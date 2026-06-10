Todo está listo para que este jueves 11 de junio arranque la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que tendrá sedes en Estados Unidos, Canadá y México.

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El partido inaugural estará a cargo de las selecciones de México y Sudáfrica, que se medirán en el mítico estadio de Ciudad de México (estadio Azteca) a partir de las 2:00 de la tarde, horario colombiano.

Copa del Mundo 2026: fecha, hora y cómo ver la ceremonia de inauguración

Teniendo en cuenta que el Mundial contará con tres sedes, la FIFA estableció que en el primer partido de cada país se desarrollará una ceremonia de inauguración.

En el caso de México este jueves 11 de junio, la organización del certamen tiene preparado un evento con una temática que girará en torno a las tradiciones mexicanas.

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Adicionalmente, se contará con la participación de destacados artistas de talla internacional como Shakira, Burna Boy, Andrea Bocelli, Belinda y Los Ángeles Azules, entre otros.

Todos los detalles y emociones de la ceremonia de inauguración de la Copa del Mundo 2026 se podrán VER EN VIVO a través de la señal abierta del Canal RCN, la APP de RCN y DeportesRCN.com a partir de las 12:00 del medio día.

Posteriormente, el partido entre México y Sudáfrica tendrá su pitazo inicial a las 2:00 de la tarde.

Partidos de la fase de grupos que se verán por el Canal RCN

11 de junio

México Vs Sudáfrica

12 de junio

Estados Unidos Vs Paraguay

13 de junio

Brasil Vs Marruecos

14 de junio

Países Bajos Vs Japón

15 de junio

España Vs Cabo Verde

16 de junio

Argentina Vs Argelia

17 de junio

Uzbekistán Vs Colombia

18 de junio

Suiza Vs Bosnia

19 de junio

Escocia Vs Marruecos

20 de junio

Alemania Vs Costa de Marfil

21 de junio

Bélgica Vs Irán

22 de junio

Argentina Vs Austria

23 de junio

Colombia Vs Congo

24 de junio

Escocia Vs Brasil

25 de junio

Ecuador Vs Alemania

26 de junio

Uruguay Vs España

27 de junio

Colombia Vs Portugal