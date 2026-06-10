Todo está listo para que este jueves 11 de junio arranque la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que tendrá sedes en Estados Unidos, Canadá y México.
El partido inaugural estará a cargo de las selecciones de México y Sudáfrica, que se medirán en el mítico estadio de Ciudad de México (estadio Azteca) a partir de las 2:00 de la tarde, horario colombiano.
Copa del Mundo 2026: fecha, hora y cómo ver la ceremonia de inauguración
Teniendo en cuenta que el Mundial contará con tres sedes, la FIFA estableció que en el primer partido de cada país se desarrollará una ceremonia de inauguración.
En el caso de México este jueves 11 de junio, la organización del certamen tiene preparado un evento con una temática que girará en torno a las tradiciones mexicanas.
Adicionalmente, se contará con la participación de destacados artistas de talla internacional como Shakira, Burna Boy, Andrea Bocelli, Belinda y Los Ángeles Azules, entre otros.
Todos los detalles y emociones de la ceremonia de inauguración de la Copa del Mundo 2026 se podrán VER EN VIVO a través de la señal abierta del Canal RCN, la APP de RCN y DeportesRCN.com a partir de las 12:00 del medio día.
Posteriormente, el partido entre México y Sudáfrica tendrá su pitazo inicial a las 2:00 de la tarde.
Partidos de la fase de grupos que se verán por el Canal RCN
11 de junio
México Vs Sudáfrica
12 de junio
Estados Unidos Vs Paraguay
13 de junio
Brasil Vs Marruecos
14 de junio
Países Bajos Vs Japón
15 de junio
España Vs Cabo Verde
16 de junio
Argentina Vs Argelia
17 de junio
Uzbekistán Vs Colombia
18 de junio
Suiza Vs Bosnia
19 de junio
Escocia Vs Marruecos
20 de junio
Alemania Vs Costa de Marfil
21 de junio
Bélgica Vs Irán
22 de junio
Argentina Vs Austria
23 de junio
Colombia Vs Congo
24 de junio
Escocia Vs Brasil
25 de junio
Ecuador Vs Alemania
26 de junio
Uruguay Vs España
27 de junio
Colombia Vs Portugal