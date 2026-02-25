Independiente Medellín: ¿Cuál será el rival en la próxima fase de Copa Libertadores?

Independiente Medellín empató 0-0 este martes frente a Liverpool FC en el estadio Estadio Atanasio Girardot y selló su clasificación a la tercera fase previa de la Copa Libertadores.

El conjunto antioqueño hizo valer el 2-1 conseguido la semana anterior en Montevideo, resultado que terminó siendo determinante en la serie y que le permitió manejar la ventaja en casa.

El compromiso en Medellín fue más complejo de lo esperado. Liverpool asumió la iniciativa en varios tramos del partido y generó las opciones más claras, obligando al DIM a replegarse y resistir.

En ese contexto, el portero Salvador Ichazo se convirtió en la figura. Sus intervenciones fueron decisivas para mantener el arco en cero y sostener la clasificación.

El equipo colombiano tuvo dificultades para imponer condiciones y, aunque intentó salir en transición, no logró generar demasiadas ocasiones de riesgo frente al arco rival.

Con el pitazo final, el empate sin goles tomó valor gracias al resultado obtenido en Uruguay. El global 2-1 favoreció al Medellín, que cumplió el primer objetivo internacional del semestre.

Rival de Medellín en fase 3 de Copa Libertadores

Ahora, el DIM espera por su rival en la próxima instancia, que saldrá de la serie entre Club Guaraní y Juventud de Las Piedras, equipos que empataron 0-0 en la ida y definirán la llave el próximo jueves en Asunción.

¿Cuándo vuelve a jugar Medellín por Libertadores?

La tercera fase previa se disputará entre la primera semana (ida) y la segunda semana (vuelta) de marzo, en una instancia decisiva que determinará el futuro continental del conjunto antioqueño.

Con esta clasificación, Medellín se asegura presencia internacional en 2026. Si supera la próxima serie, avanzará a la fase de grupos de la Libertadores; si cae, tendrá lugar garantizado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, lo que confirma su participación continental durante el primer semestre.