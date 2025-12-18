La Copa Libertadores 2026 definió este jueves 18 de diciembre lo que serán los cruces para las fases 1 y 2. Allí los equipos colombianos arrancarán su participación en la segunda instancia, donde se medirán a dos series con la idea de llegar a la fase de grupos.

Deportes Tolima fue el primero en conocer su suerte, el equipo de Lucas González se medirá en la segunda fase del torneo continental ante el ganador del cruce entre un representante de Bolivia y Deportivo Táchira de Venezuela que se medirán en la fase 1.

El conjunto pijao tuvo un cruce accesible donde evitó equipos argentinos y representantes de Brasil para esta llave. Además, los de Ibagué definirán la serie en el Manuel Murillo Toro, esperando tener la clasificación a la tercera fase más accesible.

Independiente Medellín, el otro representante de la Liga Betplay, también tuvo un sorteo favorable. El elenco dirigido por Alejandro Restrepo será rival de Liverpool de Uruguay. Los poderosos enfrentarán al elenco charrúa primero en suelo celeste y luego en Colombia.

Tras la derrota en la final de la Copa Betplay ante Nacional, los rojos saben que tienen la tarea de buscar la fase de grupos de Libertadores para justificar la regularidad del año 2025, donde jugaron una final de liga y la disputa por el título de Copa.

Las series de la fase dos se estarán jugando a mediados del mes de febrero. Según el calendario de la CONMEBOL, los partidos de ida se jugarán la semana del 17 de febrero. Mientras que para los encuentros de vuelta las fechas estipuladas son la semana del 23 del mismo mes.

Cabe recordar que tras la fase dos de la Libertadores, los equipos colombianos deberán esperar por el sorteo de la fase tres para conocer sus posibles rivales. En la siguiente instancia, los cuadros de la Liga Betplay podrían encontrar equipos brasileros o argentinos, como último obstáculo rumbo a la zona de grupos.

Se espera que Deportes Tolima e Independiente Medellín logren avanzar como mínimo hasta la fase tres del torneo continental. Esto les aseguraría en caso de no llegar a fase de grupos de Libertadores tener la opción de jugar las fase de grupos de la Copa Sudamericana.



