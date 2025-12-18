Medellín sumó uno más a la lista: ¿Cuántos subcampeonatos lleva en su historia?

Se acabó el año para los equipos colombianos con la victoria por goleada del Junior de Barranquilla al Deportes Tolima con un marcador holgado de 0-4. Esto le dio la clasificación para la Copa Libertadores, además de la undécima estrella en su historia.

Al Deportivo Independiente Medellín y a Atlético Nacional les tocó conformarse con la final de Copa BetPlay. Los verdolagas habían igualado sin goles en condición de local y dejaron todo abierto para el último partido con la localía del elenco ‘Poderoso’ que jugaba su segunda definición de título en el 2025.

El resultado fue otro dolor de cabeza para el Deportivo Independiente Medellín con la derrota por la mínima diferencia en su cancha con el solitario gol de Andrés Felipe Román. La rabia consumada de los hinchas acabó con la celebración de Nacional por invasión y una vergonzosa batalla campal que no debió haber ocurrido, y menos en una supuesta fiesta pacífica entre las dos hinchadas.









Sin duda alguna, los aficionados piden títulos, especialmente en un tiempo de 24 años en el que el Medellín ha quedado subcampeón en 11 ocasiones (nueve por la Liga BetPlay y dos por la Copa BetPlay). Si el equipo ‘Poderoso’ hubiese ganado todo lo que ha afrontado, sería uno de los clubes más ganadores en el Fútbol Profesional Colombiano.

11 SUBCAMPEONATOS EN 24 AÑOS: 16 EN TODA SU HISTORIA

Medellín es uno de los equipos más tradicionales y de mucha historia del balompié colombiano. No obstante, en los últimos años ha quedado a deber bastante en las definiciones de títulos. Su primera alegría fue en 1955 cuando ganó por primera ocasión una Liga cuando el torneo era anual y el líder era el ganador del trofeo.

Sin embargo, pese a que repitió en 1957, llegó una sequía larga sin títulos ligueros hasta el segundo semestre del 2002 cuando crearon los torneos cortos en Colombia. Antes de eso, habían perdido cinco torneos en 1959, 1961, 1966, 1993 y 2001.

Con seis estrellas bordadas en su escudo, Medellín podría ser uno de los clubes con más títulos. Llegaría a 19 si hubiese ganado todo lo que ha disputado en finales de la Liga BetPlay. Justamente, en los últimos 24 años, perdió en 2001, 2008-II, 2012-II, 2014-II, 2015-I, 2018-II, 2022-II, 2023-II, 2025-I sumando nueve caídas en las finales.

Por la Copa BetPlay siguiendo ese mismo margen de años subcampeón, quedó a nada de sumar títulos en 2017 y ahora en el 2025 para alcanzar una cifra negativa con 11 subtítulos en el siglo XXI.

LOS SUBCAMPEONATOS DEL DEPORTIVO INDEPENDIENTE MEDELLÍN

Por la Liga BetPlay ya han sido 13 con el recordado en el 2025-I cuando perdieron con Independiente Santa Fe. En la Copa BetPlay han sido dos contando esta caída frente a su acérrimo rival, Atlético Nacional y en la Superliga de 2017 que también cayeron en manos de los cardenales.

Así las cosas, esta es la lista completa de los subcampeonatos del Medellín en la Liga BetPlay, Copa BetPlay y la Superliga:

Liga BetPlay | 13 subtítulos | 1959, 1961, 1966, 1993, 2001, 2008-II, 2012-II, 2014-II, 2015-I, 2018-II, 2022-II, 2023-II y 2025-I.

Copa BetPlay | 2 subtítulos | 2017 y 2025

Superliga BetPlay | 1 subtítulo | 2017