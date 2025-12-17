Primera baja sensible en Deportes Tolima luego de perder la final ante Junior

Deportes Tolima empezó a mover su plantilla luego de la derrota en la final de la Liga BetPlay 2025-II frente a Junior, y la primera salida confirmada es la del portero Cristopher Fiermarín.

El arquero uruguayo no continuará en el equipo pijao para la temporada 2026, debido a que finaliza su préstamo y el club decidió no ejecutar la opción de compra por su ficha.

El equipo de Cristopher Fiermarín tras salir del Tolima

En consecuencia, Fiermarín deberá regresar a Defensa y Justicia de Argentina, club dueño de sus derechos deportivos, donde definirá su futuro tras su paso por el fútbol colombiano.

Estadísticas de Fiermarín en el Tolima

Durante su estadía en Tolima, el guardameta disputó un total de 45 partidos oficiales, en los que recibió 37 goles y logró mantener el arco en cero en 18 oportunidades, siendo una de las piezas regulares del equipo.

Su rendimiento también le permitió mantenerse en el radar internacional, pues fue citado con frecuencia a la Selección de Uruguay y recientemente incluso fue titular con el combinado charrúa.

Tras la derrota en la final, Fiermarín se despidió de la afición a través de un video difundido por un periodista que cubre la actualidad del club, dejando un mensaje cargado de gratitud.

“Una lástima no conseguir el título que era lo que todos queríamos”, expresó el portero, quien no lucía muy afectado por el desenlace de la serie ante Junior.

En el mismo mensaje, Fiermarín agregó: “Les doy las gracias por el respeto y van a tener un hincha más”, palabras que reflejan el vínculo que aparentemente construyó con la institución y su gente.

Con su salida, todo apunta a que el arquero titular del Tolima en 2026 será el brasileño Neto Volpi, quien ya renovó su contrato y asumirá el reto de liderar al equipo en la Copa Libertadores, torneo que el club disputará desde la segunda fase previa gracias a su posición en la tabla de reclasificación.