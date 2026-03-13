Copa Libertadores 2026: definidos los 32 clasificados a fase de grupos; así quedaron los bombos

Con la finalización de las fases previas quedó confirmado el listado de 32 equipos que disputarán la fase de grupos de la Copa Libertadores, instancia principal del certamen continental que reunirá a los clubes más destacados de Sudamérica durante los próximos meses.

El siguiente paso en el calendario será el sorteo de la fase de grupos, que se llevará a cabo el jueves 19 de marzo en la sede de la CONMEBOL en Luque, donde quedarán definidos los ocho grupos del torneo.

Bombos del sorteo de Copa Libertadores 2026

Bombo 1

Flamengo (BRA)

Palmeiras (BRA)

Boca Juniors (ARG)

Peñarol (URU)

Nacional (URU)

Liga de Quito (ECU)

Fluminense (BRA)

Independiente del Valle (ECU)

Bombo 2

Lanús (ARG)

Libertad (PAR)

Estudiantes (ARG)

Cerro Porteño (PAR)

Corinthians (BRA)

Bolívar (BOL)

Cruzeiro (BRA)

Universitario (PER)

Bombo 3

Junior (COL)

Universidad Católica (CHI)

Rosario Central (ARG)

Santa Fe (COL)

Always Ready (BOL)

Coquimbo Unido (CHI)

Deportivo La Guaira (VEN)

Cusco FC (PER)

Bombo 4

Universidad Central (VEN)

Platense (ARG)

Independiente Rivadavia (ARG)

Mirassol (BRA)

Independiente Medellín (COL)

Deportes Tolima (COL)

Sporting Cristal (PER)

Barcelona (ECU)

Una vez realizado el sorteo, cada zona quedará conformada por cuatro equipos, uno de cada bombo, lo que garantizará una distribución equilibrada entre los clubes clasificados de manera directa y aquellos que llegaron desde las rondas preliminares.

La fase de grupos iniciará entre el 7 y el 9 de abril, cuando se dispute la primera jornada, la cual tendrá enfrentamientos entre los equipos del bombo 4 contra los del bombo 2, y los del bombo 3 frente a los cabezas de serie.

Posteriormente, la segunda fecha se jugará entre el 14 y el 16 de abril, mientras que la tercera jornada está programada para disputarse entre el 28 y el 30 de abril, dando continuidad al calendario de la competición durante ese mes.

El desarrollo de la fase continuará en mayo con la cuarta jornada entre el 5 y el 7, la quinta entre el 19 y el 21, y finalmente la sexta fecha entre el 26 y el 28 de mayo, con lo cual quedará definida la clasificación a la siguiente ronda.

Formato fase de grupos de Copa Libertadores 2026

De acuerdo con el formato del torneo, los dos primeros de cada grupo avanzarán a los octavos de final, mientras que los terceros disputarán un repechaje hacia la Copa Sudamericana. La final de la edición 2026 de la Copa Libertadores está programada para el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo.