Copa Libertadores: ¿Puede haber dos equipos de un mismo país compartiendo grupo?

A pocos días del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, surge una de las dudas más frecuentes entre los aficionados: ¿pueden dos equipos de un mismo país quedar en el mismo grupo del torneo?

La respuesta es sí, es posible que dos clubes de una misma federación compartan zona en la fase de grupos del certamen continental.

Sin embargo, existe una condición específica dentro del reglamento del sorteo establecido por la Conmebol.

La única manera en que esto ocurra es que uno de los dos equipos haya clasificado desde la tercera fase previa del torneo, es decir, que llegue al sorteo ubicado en el bombo 4.

En ese escenario, el equipo proveniente de las rondas clasificatorias puede quedar emparejado en el mismo grupo con otro club de su mismo país que haya ingresado directamente a la fase de grupos.

Esta situación genera expectativa en varios países, especialmente mientras se terminan de definir los últimos clasificados provenientes de las fases previas del torneo.

¿Cuándo y dónde es el sorteo de la Copa Libertadores?

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 se realizará el jueves 19 de marzo en Luque, Paraguay, sede administrativa de la Conmebol, donde quedarán conformadas las ocho zonas del campeonato.

La fase de grupos del torneo continental comenzará en la primera semana de abril y se extenderá hasta la última semana de mayo, periodo en el que cada equipo disputará seis partidos.

Formato de la Copa Libertadores 2026

Al finalizar esa etapa, los dos mejores clubes de cada grupo avanzarán a los octavos de final, mientras que el tercero de cada zona disputará un playoff para intentar acceder a los octavos de la Copa Sudamericana.

La gran final de la Libertadores 2026 está programada para el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario.