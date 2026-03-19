Copa Libertadores 2026: hora y cómo ver en vivo el sorteo hoy 19 de marzo

Tras finalizar con rotundo éxito las fases previas de la Copa Libertadores, finalmente se conocieron los 32 equipos que formarán parte de la fase de grupos y que están un paso más cerca de quedarse con 'La Gloria Eterna'.

Ahora el siguiente paso será llevar a cabo el respectivo sorteo, el cual se realizará el jueves 19 de marzo, siendo este uno de los momentos más esperados del fútbol sudamericano, ya que define el camino de los equipos que lucharán por quedarse con uno de lo trofeos más importantes del continente.

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EN VIVO: Sorteo Copa Libertadores 2026

El evento se llevará a cabo este jueves 19 de marzo de 2026 en la sede de la CONMEBOL, ubicada en Luque, Paraguay. Este escenario se ha convertido en el epicentro de las decisiones más importantes del fútbol sudamericano, y una vez más reunirá a dirigentes, entrenadores y leyendas del deporte para el tradicional sorteo.

El sorteo se realizará con el propósito de organizar a los ocho grupos del torneo, cada uno conformado por cuatro equipos distribuidos en diferentes bombos según el ranking de clubes de la CONMEBOL y en donde y una de las reglas principales es que no pueden coincidir dos equipos del mismo país en un grupo.

Este evento será transmitido por ESPN y DSports, disponibles en la mayoría de operadores de cable en Latinoamérica . En cuanto a plataformas digitales, se podrá ver a través de Disney+ y también por los canales oficiales de la CONMEBOL en YouTube y Facebook, además se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

En cuanto a los horarios:

Colombia, Ecuador y Perú: 18:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 20:00

Bolivia y Venezuela: 19:00

Estados Unidos: 19:00 (D.C. y Florida)

México: 19:00

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¿Cuáles son los bombos de la Copa Libertadores?

Bombo 1: Flamengo (BRA), Palmeiras (BRA), Boca Juniors (ARG), Peñarol (URU), Nacional (URU), Liga de Quito (ECU), Fluminense (BRA) e Independiente del Valle (ECU).

Bombo 2: Lanús (ARG), Libertad (PAR), Estudiantes de La Plata (ARG), Cerro Porteño (PAR), Corinthians (BRA), Bolívar (BOL), Cruzeiro (BRA) y Universitario (PER).

Bombo 3: Junior (COL), Universidad Católica (CHI), Rosario Central (ARG), Santa Fe (COL), Always Ready (BOL), Coquimbo Unido (CHI), Deportivo La Guaira (VEN) y Cusco (PER).