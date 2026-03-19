[Foto] Davinson Sánchez llegó a Colombia y se puso la camiseta de un equipo grande

El defensor central Davinson Sánchez fue protagonista en las últimas horas tras conocerse que viajó a Colombia y se entrenó con un equipo ‘grande’ del fútbol nacional, generando múltiples reacciones entre los aficionados.

Davinson entrena con América

Se trata de su presencia en una práctica de América de Cali, club con el que compartió de manera parcial durante su estadía en el país, en medio de una pausa obligada en su calendario internacional.

Davinson Sánchez se ausentó de Galatasaray, ¿por qué?

El zaguero, actualmente al servicio del Galatasaray, no pudo disputar el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League frente a Liverpool debido a una sanción por acumulación de tarjetas amarillas.

Ante esta situación, Sánchez aprovechó para viajar a Colombia y mantenerse en ritmo de competencia, integrándose a una sesión de entrenamiento del conjunto escarlata.

Fue el propio América de Cali el que dio a conocer la noticia, luego de publicar en sus redes sociales una fotografía del defensor con la indumentaria del club, en la que además aparece junto al experimentado delantero Adrián Ramos.

La imagen no tardó en generar comentarios por parte de los hinchas, quienes incluso comenzaron a ilusionarse con una posible llegada del jugador al equipo vallecaucano en el futuro.

No obstante, un eventual fichaje luce complicado, principalmente por el alto valor de mercado del defensor y su presente en el fútbol europeo, donde se mantiene como un jugador importante.

Lea también Así será el fixture de América en la Copa Sudamericana 2026

En lo inmediato, se espera que Davinson Sánchez viaje en las próximas horas de regreso a Turquía para reincorporarse a los trabajos con el Galatasaray y continuar con la temporada.

Pensando a futuro, el defensor de 29 años tiene como uno de sus grandes objetivos oficiar como titular en la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo en el que espera ser protagonista con el combinado nacional.