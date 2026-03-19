Jhon Arias recibe ‘inesperado’ elogio en Palmeiras: “Duermo tranquilo desde su fichaje”

Una mala temporada con el Wolverhampton que poca reacción tuvo en el fondo de la tabla fue lo que vino después en el camino de Jhon Arias. Ídolo en el Fluminense de Brasil, volvió a encontrar su mundo en el Brasileirao, pero esta vez, no con el equipo de Río de Janeiro, sino que con el Palmeiras.

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De ese fichaje del equipo paulista se habló bastante, dado que, cuando Jhon Arias se fue de Fluminense, sentenció que si regresaba a Brasil sería con dicho equipo. Sin embargo, su futuro terminó en Brasil, pero no en el ‘Flu’.

Esa llegada a Palmeiras tuvo mucha incertidumbre después de las primeras declaraciones de Abel Ferreira que dejó entrever que él nunca pidió el fichaje del jugador colombiano y que solo era un pedido de la presidenta, Leila Pereira que quiso contar con él y aprovechó su mal momento en Inglaterra.

ABEL FERREIRA CAMBIÓ DE CHIP CON JHON ARIAS

Jhon Arias no fue un pedido expreso del director técnico portugués, pero el chocoano no demoró mucho en cambiarle la perspectiva a Abel Ferreira que ya, con las titularidades de Arias lo elogió de gran forma. Ya marcó su primer gol como jugador del ‘Verdao’ y le generó un respiro grande al entrenador para la victoria.

Contra Botafogo, Jhon firmó su primer gol con el Palmeiras que ya empieza a dar de qué hablar y que tiene a Abel Ferreira completamente loco con sus destellos de calidad, “no hay varitas mágicas. Me alegro por Arias, porque le da confianza y el jugador olvida cómo es jugar. Es un proceso de adaptación al club, a los métodos”.

Pero, esas palabras no quedaron solo en eso, pues, Abel Ferreira indicó que, “estoy muy satisfecho. Desde que la presidenta la contrató, empecé a dormir un poco más tranquilo”. La tónica cambió notablemente con el extremo que ya se ganó la titularidad y los elogios de todos en Palmeiras.

Además, fue uno de los más destacados por la prensa brasileña con un 9,5 en los medios locales y un 8,3 en SofaScore. Aparte de la anotación se destacó en la entrega de balón con 31 de 34 pases exitosos. En sus titularidades ya lleva una asistencia y un gol.

LAS PRIMERAS DECLARACIONES DE ABEL FERREIRA SOBRE JHON ARIAS

Antes de que Jhon Arias debutara con el Palmeiras, las declaraciones de Abel Ferreira no se alineaban con lo que dice ahora el entrenador portugués. Ferreira dejó claro que no fue un jugador que él haya pedido y que todo era un anhelo de la presidenta, Leila Pereira.

Abel Ferreira puso al colombiano en una lista de jugadores que él no habría pedido, “cuando hablamos de jugadores de este nivel, la contratación es de la presidenta, como ya lo he dicho. Contrataciones de scouting, de entrenador, jugadores como Vitor Roque, como Ríos, como Murillo y como Andreas, ahora Arias; estas son contrataciones de la presidenta, no hay duda”.

También destacó que quería ver su rendimiento, dado que, “los jugadores son refuerzos cuando empiezan a jugar. Espero que él nos ayude dentro del campo; si el club lo anunció, es genial, porque necesitamos soluciones. Sé que están haciendo un gran esfuerzo”.

Una vez Jhon Arias sumó minutos en cancha con el Palmeiras, Abel Ferreira cambió de perspectiva, agradeció a Leila Pereira por el esfuerzo de cerrar el fichaje y destacó que le da calidad y decisión al equipo en cancha.

LA EMOCIÓN DE JHON ARIAS TRAS SU PRIMER GOL CON PALMEIRAS

Líder con mismas unidades que el Sao Paulo, el siguiente partido será clave para Palmeiras y para su rival. Un clásico en el MorumBIS que espera a Jhon Arias como una de las grandes figuras del ‘Verdao’. Tras el primer gol, el colombiano retó a sus siguientes rivales dejando un mensaje claro.

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Jhon Arias dejó claro que esta no será la única anotación que marcará en el club, “mi primer gol con esta camiseta, uno importante, contra un gran equipo como el Botafogo. Estoy contento de haber logrado nuestro objetivo, que era conseguir tres puntos más. Ahora se trata de mejorar en la definición del partido".