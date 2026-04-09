DT de Peñarol, prevenido para el juego contra Santa Fe: “Jugar en Colombia no es fácil”

Uno de los juegos más atractivos de este jueves 9 de abril es el enfrentamiento entre Independiente Santa Fe y Peñarol, equipo histórico de Uruguay, que tendrá un gran reto frente al león, que buscará tener una buena presentación en su regreso al torneo internacional.

Aunque Peñarol ha tenido algunos entrenamientos en la capital de la república, el entrenador tiene algunas preocupaciones para este juego, pues además del rival, los charrúas tendrían que luchar con algunas cosas extra futbolísticas, las cuales pueden afectar el rendimiento dentro de la cancha.

DT de Peñarol le teme a la altura de Bogotá

Previo a lo que será el juego en el Estadio Nemesio Camacho de Bogotá, Diego Aguirre, entrenador de Peñarol, dejó claro que sumar en Bogotá será importante, teniendo en cuenta la altura, lo que puede favorecer a Independiente Santa Fe, que tiene la obligación de sumar en su casa.

“Los tres son muy buenos rivales. Jugar en Colombia y con altura no es fácil. Nosotros nos preparamos para hacer un buen partido, para traernos algo, porque realmente son difíciles estos partidos. Lo más probable es que nosotros hagamos un buen partido, más allá de las virtudes o defectos de los rivales”, aseguró el charrúa en conversaciones con el diario Ovación de Uruguay.

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Además, el entrenador dejó claro que la dirigencia del club hizo una buena gestión previo al partido, teniendo en cuenta la parte de desplazamientos y los días de anterioridad que tuvieron para hacer trabajos en la altura, lo que puede ayudar un poco durante los 90 minutos.

“Tuvimos la suerte de haber tomado un vuelo directo y en ese sentido estamos bien. Después, las adversidades de la altura y demás son cosas que tenemos que enfrentar. Lo estoy planificando hace bastante”, finalizó Diego Aguirre, entrenador de Peñarol.

Posible alineación de Peñarol para el juego contra Santa Fe

Aunque podría tener algunas modificaciones, este sería el once que tendría Peñarol para lo que será su debut en la Copa Libertadores en Bogotá, en donde buscará sumar tres puntos y poder viajar a territorio charrúa con un poco de tranquilidad.

Sebastián Britos; Franco Escobar, Lucas Ferreira, Mauricio Lemos, Maximiliano Olivera; Eric Remedi, Roberto Fernández, Jesús Trindade (Gastón Togni), Luis Miguel Angulo, Leonardo Fernández y Matías Arezo.