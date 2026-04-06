Santa Fe destapó la verdad sobre Mateo Puerta ¿hay lesión?

Independiente Santa Fe sigue estando en el centro de atención de la Liga Betplay tras el rendimiento irregular que no le ha permitido ingresar a los ocho mejores de la competencia y por lo que estaría pasando al interior del equipo.

El cuadro ‘cardenal‘ llegó al Manuel Murillo Toro para cumplir con el duelo atrasado contra Tolima y de paso sumar de a tres unidades para volver a ingresar dentro de los ocho mejores, pero el partido solo dejó un empate y dudas sobre la relación que hay entre Pablo Repetto y Mateo Puerta, de quien ya se dio a conocer que habría sufrido una lesión.

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Santa Fe confirmó el parte médico de Mateo Puerta

La Liga BetPlay se empezó a poner al día en cuanto a su calendario de partidos disputados y se jugó justamente el encuentro pendiente de la fecha 10 entre Santa Fe vs Deportes Tolima, encuentro que contó con lluvia de goles y repartición de puntos tras el empate 2-2.

El cuadro bogotano logró rescatar un “punto de oro” en Ibagué y acortar un poco la distancia que había con los ocho mejores. Sin embargo, en la búsqueda de este objetivo, también se evidenció, cierto inconveniente que involucró a Pablo Repetto y Mateo Puerta.

El lateral de 28 años fue sustituido justo sobre los 14 minutos de iniciado el compromiso. Antes de llevar a cabo este movimiento se le vio hablando fuertemente con Repetto hasta que finalmente se llevó a cabo el cambio.

Sin embargo, el equipo confirmó a través de sus redes sociales que la versión sobre una lesión con la que contaba el lateral era verídica, dando a conocer que sufrió una lesión muscular del recto femoral derecho.

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¿Cómo le ha ido a Mateo Puerta con Santa Fe?

El lateral derecho de 28 años llegó como uno de los fichajes más esperados a Santa Fe tras su extraordinaria participación en Águilas Doradas, pero lamentablemente no ha podido cumplir con las expectativas tras una serie de lesiones que lo ha perjudicado, por lo que ha estado presente en tres partidos, marcando 110 minutos dentro del terreno de juego en donde se pudo reportar con una asistencia.

Próximo partido de Santa Fe con Pablo Repetto

A falta de cinco jornadas aún por disputarse en la fase previa de la competencia, el ‘expreso rojo’ está obligado a solo sumar resultados positivos si quiere soñar con la clasificación, pero no antes sin empezar también a luchar por la ‘Gloria Eterna’.

El siguiente desafío de Pablo Repetto al mando de Santa Fe será en su debut en Copa Libertadores. Este primer duelo será en condición de local, en el Estadio El Campín, contra Peñarol el jueves 9 de abril sobre las 21:00 hora Colombia.