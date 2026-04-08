Santa Fe confirmó la nómina de jugadores para afrontar la Copa Libertadores: hay refuerzos

La espera llegó a su final para que Independiente Santa Fe empezara a palpitar el comienzo de la Copa Libertadores 2026 que será el máximo objetivo para los dirigidos por Pablo Repetto en este año. En la Liga BetPlay siguen vivos, pero una derrota podría acabar con todo a falta de cuatro partidos por disputar.

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Peñarol será su primer rival en la carrera internacional en donde también tendrán que medirse contra Corinthians y Platense en busca de sellar el paso a los octavos de final. La Dimayor redujo los cupos de cada plantilla de 30 jugadores a 25 y esto empieza a complicar a los clubes colombianos en copas internacionales, dado que, en esos torneos, la lista de inscritos es más larga.

En ese orden de ideas, Santa Fe puede inscribir una lista grande, pero después de los 25 futbolistas tendría que llenar los cupos con canteranos que no han tenido la mayor regularidad en el rentado local. Este miércoles 8 de abril, el club entregó una nómina de más de 30 futbolistas con un curioso regreso y con juveniles.

LA LISTA DE SANTA FE PARA AFRONTAR LA COPA LIBERTADORES

Seguramente, Pablo Repetto no tendrá mayores novedades en los siguientes partidos, a comparación de lo que se está viendo en anteriores encuentros de la Liga BetPlay. Jáder Obrian terminó la readaptación física y regresó a la nómina de Santa Fe para los siguientes compromisos.

En las redes sociales del club, Santa Fe dio la noticia de Jhon Meléndez dentro de la nómina con el que se rumoreó bastante sobre su participación en la Liga BetPlay o en la Copa Libertadores. Para este duelo ante Peñarol estará habilitado Andrés Mosquera Marmolejo, pero dieron a conocer que entre las opciones podrá estar Carlos Nemocón que recibió la primera convocatoria frente al Tolima.

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El club publicó los dorsales de esta Copa Libertadores con 36 jugadores inscritos para afrontar este reto. Entre las novedades, además de Jhon Meléndez y Carlos Nemocón hay seis jugadores que no han recibido la oportunidad en los partidos de la Liga BetPlay a lo largo de esta campaña.

Otros como Jhon Rentería, Martín Palacios y Marlon Balanta que ya han estado dentro de las nóminas en anteriores convocatorias en estos últimos semestres de la Liga BetPlay y ahora tendrían la oportunidad en la Copa Libertadores.

LOS DORSALES DE SANTA FE PARA LA COPA LIBERTADORES

Con esa lista de 36 jugadores y con la novedad de jugadores canteranos para esta Copa Libertadores, el club confirmó los dorsales de los futbolistas inscritos de cara al torneo internacional:

1. Andrés Mosquera Marmolejo

12. Weimar Asprilla

33. Carlos Nemocón

2. Juan Sebastián Quintero

3. Víctor Moreno

4. Mateo Puerta

5. Jhon Meléndez

6. Kilian Toscano

7. Jhojan Torres

8. Omar Fernández Frasica

9. Franco Fagúndez

10. Alexis Zapata

11. Hugo Rodallega

13. Helibelton Palacios

14. Luis Palacios

15. Iván Scarpeta

16. Daniel Torres

17. Maximiliano Lovera

18. Emanuel Olivera

19. Nahuel Bustos

20. Yilmar Velásquez

21. Ewil Murillo

22. Edwin Mosquera

24. Jeison Angulo

27. Yeicar Perlaza

30. Kevin Cortés

32. Christian Mafla

34. Marlon Balanta

37. Jhon Rentería

38. Jimmy Martínez

39. Cristhian Portocarrero

40. Martín Palacios

41. Yan Vega

42. Jhojan Zúñiga

43. Samuel Herrera

77. Jáder Obrian

LAS BAJAS DE SANTA FE PARA LA PRIMERA FECHA DE COPA LIBERTADORES

En este primer compromiso ante Peñarol, Santa Fe no podrá contar con Juan Sebastián Quintero que está sancionado por una expulsión con el Deportivo Pereira en la Copa Libertadores de 2023 frente al Palmeiras. Además, confirmaron la lesión de Mateo Puerta que se perderá este compromiso. Ewil Murillo tampoco se ha recuperado de un golpe que lo ha sacado de varios partidos.

Por su parte, tendrá el regreso de Emanuel Olivera, Víctor Moreno y Christian Mafla, dado que no pudieron estar en la fecha pasada y que ya pueden estar en el torneo internacional. También recuperaron a Jáder Obrian que podría ser tenido en cuenta ya sea de suplente o titular si así lo desea Pablo Repetto.