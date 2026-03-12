Europa League 2025-26: programación partidos de vuelta - octavos de final

La UEFA Europa League disputará la próxima semana los partidos de vuelta de los octavos de final, instancia que definirá a los ocho equipos clasificados a la siguiente ronda del torneo.

A diferencia de lo que suele ocurrir en esta competencia, uno de los partidos se jugará el miércoles, algo poco habitual en el calendario del certamen continental.

Ese encuentro será el que disputen Braga y Ferencváros el miércoles 18 de marzo a las 10:30 de la mañana (hora de Colombia), duelo que abrirá la definición de las llaves.

El resto de los compromisos se disputarán el jueves 19 de marzo, cuando se jueguen los partidos entre Olympique de Lyon y Celta de Vigo; Midtjylland frente a Nottingham Forest; y SC Freiburg contra KRC Genk.

Más tarde se completará la jornada con los duelos entre Real Betis y Panathinaikos, además de los enfrentamientos FC Porto vs VfB Stuttgart, Aston Villa vs Lille OSC y AS Roma vs Bologna FC.

Partidos, fechas y horarios de octavos de final - Europa League

Miércoles 18 de marzo

Braga vs Ferenváros (0-2)

10:30 a. m. - 16:30

Jueves 19 de marzo

Lyon vs Celta de Vigo (1-1)

12:45 p. m. - 18:45

Midtjylland vs Nottingham Forest (1-0)

12:45 p. m. - 18:45

Friburgo vs KRC Genk (0-1)

12:45 p. m. - 18:45

Real Betis vs Panathinaikos (0-1)

3:00 p. m. - 21:00

Porto vs Stuttgart (2-1)

3:00 p. m. - 21:00

Aston Villa vs Lille (1-0)

3:00 p. m. - 21:00

Roma vs Bologna (1-1)

3:00 p. m. - 21:00

*A la izquierda, la hora de Colombia; a la derecha, la de España.

A diferencia de lo ocurrido en la UEFA Champions League, donde varias llaves quedaron muy encaminadas, en la Europa League todas las series permanecen abiertas, lo que promete una jornada de definiciones muy disputadas.

Lea también Árbitros y VAR para la fecha 11 de la Liga BetPlay

Según el reglamento del torneo, si al finalizar los 90 minutos del partido de vuelta el marcador global termina igualado, se disputarán tiempos extra, y de persistir la igualdad la clasificación se definirá mediante lanzamientos desde el punto penal.

¿Cuándo es la final de la Europa League?

Los equipos que logren avanzar disputarán los cuartos de final el 9 y el 16 de abril, mientras que la gran final del torneo está programada para el 20 de mayo de 2026 en el Vodafone Park de Estambul, Turquía, estadio del Beşiktaş. El campeón del torneo asegurará su lugar en la próxima edición de la Champions League.