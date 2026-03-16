Copa Libertadores Sub-20: definidos los cruces de semifinales

El chileno Santiago Wanderers ganó este domingo el Grupo C de la Copa Libertadores Sub-20 que se disputa en Quito (Ecuador), y se medirá en semifinales con Palmeiras, mientras que el paraguayo Olimpia, como mejor segundo de la fase de grupos, se enfrentará con Flamengo.

El cuadro chileno logró el primer puesto del Grupo C con 7 puntos, tras el empate 3-3 ante Liga de Quito y se las verá en la próxima fase con Palmeiras, conjunto brasileño que ganó el Grupo B con 7 unidades.

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¿Cuándo se juegan las semifinales de la Copa Libertadores Sub-20?

Olimpia, por su parte, pasó a la semifinal al vencer por 1-0 al local Universidad Católica y con 6 puntos y gracias a la diferencia de goles, superó como mejor segundo al uruguayo Nacional que se impuso este domingo por 4-2 al argentino Belgrano.

El campeón del torneo en 2024 y 2025, el equipo brasileño de Flamengo, ganó el Grupo A con 7 puntos y será el rival del Olimpia en la semifinal.

Este jueves 15 de marzo en el estadio del Independiente del Valle jugarán Palmeiras vs. Santiago Wanderers y Flamengo vs. Olimpia, mientras que los partidos por el tercer puesto y por el título se jugarán el próximo domingo 22 de este mismo mes.

¿Cómo fue la actuación de Independiente Medellín?

El equipo rojo de Antioquia tuvo un rendimiento que no fue sobresaliente y que le impidió avanzar a las semifinales, pues, aunque Medellín terminó segundo del Grupo A con 4 puntos registrando un triunfo, un empate y una derrota, solo avanzaba a la siguiente ronda del certamen los líderes de las tres zonas además del mejor segundo, que en este caso fue Olimpia de Paraguay que quedó con 6 unidades.

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