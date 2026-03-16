James Rodríguez: cuándo vuelve a jugar con Minnesota tras la goleada 6-0

El Vancouver convirtió en pesadilla este domingo el estreno del colombiano James Rodríguez con la camiseta del Minnesota United en la MLS, pues goleó 6-0 al equipo del capitán de la selección cafetera.

James, que firmó el pasado febrero un contrato de seis meses con el Minnesota United, saltó al campo en el minuto 64 al sustituir al argentino Tomás Chancalay cuando su equipo ya estaba 5-0 abajo en el marcador.

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Duro estreno para James en Minnesota: goleada 6-0 en contra

El centrocampista colombiano, de 34 años, no pudo evitar la contundente derrota del Minnesota, que recibió el sexto gol diez minutos después de que el volante saltara al campo de juego.

El Minnesota perdía 4-0 al descanso, con goles de Sebastian Berhalter, Brian White, Mathias Laborda y Emmanuel Sabbi. A los nueve minutos de la reanudación, White completó su doblete personal con la diana que puso el 5-0.

Después de que James saltara al campo con la camiseta número 10 del Minnesota, el senegalés Cheikh Sabaly firmó la diana del 6-0 definitivo en el partido.

¿Cuándo vuelve a jugar James con el Minnesota United?

A pesar de la derrota, James Rodríguez se mostró sonriente al acabar el partido cuando intercambió un sentido abrazo con el alemán Thomas Muller, con el que compartió el vestuario y ganó una UEFA Champions League con el Bayern Múnich.

El Minnesota es antepenúltimo en el Oeste de la MLS tras perder dos partidos, empatar uno y ganar otro en cuatro jornadas. El equipo de James tendrá oportunidad para reivindicarse la próxima semana en casa cuando enfrente a los Seattle Sounders el domingo 22 de marzo a partir de la 1:30 de la tarde (hora de Colombia).

Por su parte, el Vancouver que fue finalista de la MLS el año pasado, ganó sus cuatro partidos en este curso y lidera de momento la zona Oeste del campeonato con 12 puntos, empatado en la cima con Los Ángeles FC.

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