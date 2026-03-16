Este domingo 15 de marzo se llevó a cabo el partido entre Jaguares de Córdoba y el Deportivo Independiente Medellín, duelo que tuvo lugar en el Estadio Jaraguay de Montería y que enfrentaba a dos equipos con urgencia de obtener el triunfo para ampliar sus chances de avanzar a la siguiente ronda de la presente Liga BetPlay.

El equipo ‘felino’ que dirige el técnico Gustavo Florentín buscaba levantar cabeza tras una racha de 4 partidos sufriendo derrotas en esta competencia, mientras que el conjunto ‘poderoso de la montaña’ venía con buenas sensaciones tras clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Lea también: James Rodríguez: cuándo vuelve a jugar con Minnesota tras la goleada 6-0

Así fue el partido entre Jaguares y Medellín

El equipo de Montería sería el encargado de abrir el marcador al minuto 38 tras un error de Kevin Mantilla despejando mal un balón que le termina quedando a Duvan Rodríguez, quien superó al arquero Salvador Ichazo con un remate bien ajustado.

Para colmo de males en el Medellín, en aquella jugada desafortunada también se termina lesionando Kevin Mantilla, quien tuvo que abandonar el campo de juego para ser sustituido por Luis Fernando Escorcia.

Remontada del Medellín en Montería

El primer tiempo acabaría con triunfo parcial para Jaguares, sin embargo, en el segundo tiempo el equipo dirigido por el técnico Alejandro Restrepo lograría darle vuelta al marcador, primero gracias a un polémico penalti que termina sancionando el VAR del partido por un agarrón sobre Francisco Chaverra dentro del área el equipo local.

Sería Leyser Chaverra el encargado de patear el penalti y poner el 1-1, mientras que el Medellín llegaría al gol del triunfo gracias a un gol de Jhon Montaño al minuto 70, que concluyó un buen contraataque del equipo antioqueño.

El equipo rojo de Antioquia empezó a manejar el ritmo del partido tras ponerse arriba en el marcador, sin embargo, pasó algunos sustos con llegadas de peligro por parte de Jaguares que no tuvieron efecto y que dejaron como resultado final el 2-1 para el Medellín.