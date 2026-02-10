Raphinha enciende las alarmas en Barcelona tras delicada lesión

Barcelona viene pasando por uno de sus mejores momentos en la presente temporada al mantener un sólido invicto de seis partidos en los que no conoce la derrota y en donde ha logrado obtener la clasificación a los octavos de final de la Champions League y a las semifinales de la Copa del Rey.

Sin embargo, no todo el panorama para el equipo que dirige Flick es alentador, ya que una de sus piezas más importantes en la zona ofensiva sigue lesionado, Raphinha, quien habló sobre su estado físico y no dejó un mensaje positivo al respecto, ya que todavía no tiene fecha de regreso para volver a disputar partidos oficiales.

Raphinha preocupa con su fecha de regreso tras lesión

La lesión de Raphinha ha sido uno de los temas más comentados en el Barcelona durante las últimas semanas, especialmente en un momento clave de la temporada 2025-26 en que el equipo compite en LaLiga, la Copa del Rey y la Champions League.

El extremo brasileño, uno de los jugadores más influyentes del equipo dirigido por Hansi Flick, sufrió una molestia muscular que lo ha mantenido fuera de las canchas y ha generado preocupación tanto en la afición como en el cuerpo técnico.

Raphinha se lesionó durante un partido de liga contra el Elche, saliendo del campo al descanso debido a un problema en el muslo derecho. El club confirmó que el diagnóstico fue una sobrecarga en el aductor de esa pierna, una zona clave para la velocidad y los movimientos de cambio de dirección que caracterizan al brasileño.

Por precaución, no fue alineado en el encuentro de cuartos de final de la Copa del Rey y tampoco estuvo disponible para los siguientes compromisos de LaLiga. Frente a esta situación, fue el propio delantero quien aclaró su situación y aclaró que todavía no sabe si jugará las semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.

"No sabemos todavía si estaré para jugar contra el Atlético. Vamos día a día y, si estoy bien, sí que podré jugar"

¿Cuándo será el partido entre Barcelona vs Atlético Madrid en las semifinales de la Copa del Rey?

El partido Barcelona vs Atlético de Madrid por las semifinales de la Copa del Rey 2025-26 está programado para el jueves 12 de febrero de 2026. Este encuentro de ida se jugará en el Estadio Metropolitano de Madrid y dará inicio a las 21:00 (hora de España), lo que equivale a las 15:00 en Colombia (hora local).