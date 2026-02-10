¿Fichaje bomba? Exigencias de Klopp para llegar al Real Madrid

El alemán Jürgen Klopp, exentrenador del Liverpool y actual director deportivo del fútbol del RB Leipzig, dejó a un lado la posibilidad de un eventual futuro en el Real Madrid, luego la salida de Xavi Alonso y el interinato de Arbeloa. Versiones de prensa extraoficiales aseguran que el afamado entrenador empezaría a analizar la posibilidad.

Klopp, de 58 años y también exentrenador del Borussia Dortmund antes de su larga etapa en el Liverpool (2015-2024), admitió su sorpresa ante el despido de Xabi Alonso como titular del banquillo merengue.

Xabi Alonso abandonó el banquillo del Real Madrid después de menos de ocho meses, fue reemplazado por un hombre de la casa, Álvaro Arbeloa. En su momento, Klopp consideró que el Real Madrid debe haber valorado bien la decisión, teniendo en cuenta sus planes de futuro y la fuerte competencia.

Klopp, sobre el Real Madrid: "Siempre es así en el Real Madrid, cuando no son los primeros de la tabla"

Hace poco más de un mes el entrenador alemán aseguró: “Cuando escuché la noticia sobre Xabi Alonso, fue como una mezcla de sensaciones. Sí, me sorprendió. Y a la vez no, no me sorprendió. No tengo ni idea de a qué se ha debido, siempre es por algo concreto y no por algo general, el Real Madrid sabe que no será fácil traer al siguiente. Yo recomendaría siempre que, si vas a despedir a un entrenador, tengas claro cuál es tu plan para sucederle".

Klopp recordó el caso de Jupp Heynckes, despedido en 1998 ocho días después de ganar la Liga de Campeones por no haber conquistado la Liga española: “Siempre es así en el Real Madrid, cuando no son los primeros de la tabla", constató.

Después de salir del Liverpool al final de la temporada 2023-2024, Klopp pasó a un plano más secundario y estar en el banquillo no parece ser algo que eche de menos por el momento.

¿Klopp, al Real Madrid? "Nunca se puede decir que nunca, jamás. No espero cambiar de opinión, pero nunca se sabe"

En ese entonces sus últimas palabras dejaron la puerta abierta, “Por ahora, diría que no, pero nunca se puede decir que nunca, jamás. No espero cambiar de opinión, pero nunca se sabe".

Medios europeos, Tos Skills UK, aseguran que el entrenador analiza seriamente la propuesta, con algunas exigencias sobre la mesa: “Las supuestas exigencias de Klopp para que regresen 2 centrales, 2 centrocampistas y Endrick, además de dos fichajes del Madrid, se marchen antes de asumir el cargo de entrenador del Real Madrid”.

El medio asegura que: “La postura de Klopp es clara antes de asumir como nuevo entrenador del Madrid”, la aventura del alemán en el cuadro merengue dependería de la continuidad de Jude Bellingham y Eduardo Camavinga.