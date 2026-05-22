Copa Libertadores: tabla de posiciones de todos los grupos tras la quinta fecha

Poco a poco, la Copa Libertadores viene definiendo a los clasificados de cada grupo en octavos de final, o bien, los que jugarán los Play-Offs de la Copa Sudamericana. Colombia tuvo una quinta fecha con tres victorias y una goleada en contra que complica al Deportes Tolima en esa necesidad de sellar la clasificación.

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Esta quinta jornada deja a clubes eliminados y a otros con vida dentro de las posibilidades. Junior, que desde la cuarta fecha ya no tenía posibilidades ahora podrá pelear para entrar en Copa Sudamericana y necesitará sumar de a tres en Brasil ante Palmeiras y que Sporting Cristal no le gane a Cerro Porteño.

Santa Fe por fin ganó en la competencia superando a Platense en Bogotá y Junior también sumó de a tres. La diferencia es que el cuadro cardenal tiene vida con posibilidades de clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores. Medellín sueña con la siguiente fase tras superar a Cusco y Tolima se llevó la goleada ante Coquimbo Unido que clasificó.

RESULTADOS DE LA FASE DE GRUPOS DE LA COPA LIBERTADORES TRAS LA QUINTA FECHA

En esta quinta fecha de la Copa Libertadores hubo grandes sorpresas como la eliminación de Lanús que venía a esta competencia tras quedar campeón en la Copa Sudamericana y en la Recopa Sudamericana. Los ‘Granates’ perdieron ante Liga de Quito y solo podrán asegurar el cupo a la Sudamericana.

También decidió el Grupo H después de las victorias de Rosario Central y de Independiente del Valle. Los rosarinos tomaron el liderato y los ecuatorianos el segundo puesto. El orden de las posiciones podría cambiar cuando se vean las caras en la sexta fecha.

Los equipos que están debutando en el certamen también han dejado bunas sensaciones con Platense que está al borde de la clasificación y de Mirassol e Independiente Rivadavia que ya están en los octavos de final de la máxima competencia de Sudamérica. Así las cosas, estos fueron todos los resultados:

Coquimbo Unido 3-0 Deportes Tolima

Fluminense 2-1 Bolívar

Rosario Central 4-0 Universidad Central de Venezuela

Santa Fe 2-1 Platense

Always Ready 1-2 Mirassol

Boca Juniors 1-1 Cruzeiro

Independiente del Valle 4-1 Libertad

Nacional 0-0 Universitario

Palmeiras 0-1 Cerro Porteño

Liga de Quito 2-0 Lanús

Flamengo 1-0 Estudiantes de La Plata

Junior 3-2 Sporting Cristal

Cusco 2-3 Medellín

Deportivo La Guaira 2-4 Independiente Rivadavia

Peñarol 1-1 Corinthians

Universidad Católica 2-0 Barcelona

TABLA DE POSICIONES TRAS LA QUINTA FECHA DE COPA LIBERTADORES

Grupo A

1. Flamengo | 13 puntos | +9 DG*

2. Medellín | 7 puntos | -4 DG*

3. Estudiantes de La Plata | 6 puntos | 0 DG

4. Cusco | 1 punto | -5 DG

*Conmebol le dio los tres puntos a Flamengo tras los hechos de la hinchada del Medellín en el Atanasio Girardot. Le dieron el resultado 0-3 al equipo brasileño

Grupo B

1. Coquimbo Unido | 10 puntos | +3 DG

2. Deportes Tolima | 7 puntos | +1 DG

3. Universitario | 5 puntos | -1 DG

4. Nacional de Uruguay | 5 puntos | -3 DG

Grupo C

1. Independiente Rivadavia | 13 puntos | +7 DG

2. Bolívar | 5 puntos | 0 DG

3. Fluminense | 5 puntos | -2 DG

4. Deportivo La Guaira | 3 puntos | -5 DG

Grupo D

1. Universidad Católica | 10 puntos | +3 DG

2. Cruzeiro | 8 puntos | +1 DG

3. Boca Juniors | 7 puntos | +2 DG

4. Barcelona | 3 puntos | -6 DG

Lea también Nacional y Tolima se desarman para la semifinal de la Liga Betplay

Grupo E

1. Corinthians | 11 puntos | +6 DG

2. Platense | 7 puntos | -1 DG

3. Santa Fe | 5 puntos | -2 DG

4. Peñarol | 3 puntos | -3 DG

Grupo F

1. Cerro Porteño | 10 puntos | +2 DG

2. Palmeiras | 8 puntos | +2 DG

3. Sporting Cristal | 6 puntos | -1 DG

4. Junior | 4 puntos | -3 DG

Grupo G

1. Mirassol | 12 puntos | +4 DG

2. Liga de Quito | 9 puntos | +2 DG

3. Lanús | 6 puntos | -5 DG

4. Always Ready | 3 puntos | -1 DG

Grupo H

1. Rosario Central | 13 puntos | +9 DG

2. Independiente del Valle | 10 puntos | +4 DG

3. Universidad Central de Venezuela | 6 puntos | -5 DG

4. Libertad | 0 puntos | -8 DG