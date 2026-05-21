Santa Fe tiene una ventaja para enfrentar al Junior: la Copa Libertadores ayudó

La serie está sumamente abierta con el empate entre Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla en el Estadio El Campín del sábado 16 de mayo. Los cardenales rescataron un punto con un penal de Hugo Rodallega sobre el final del juego y ahora tendrán que dar un golpe en el Estadio Romelio Martínez.

Esta semifinal busca ganador para enfrentar o a Atlético Nacional o al Deportes Tolima. Junior y Santa Fe vienen de jugar en Copa Libertadores, cada uno con una victoria en el torneo internacional frente a Sporting Cristal y Platense para seguir con vida. Los barranquilleros buscarán clasificar a Copa Sudamericana, mientras que los cardenales tendrán que ganar ante Peñarol para jugar los octavos de final.

Para este duelo que puede definir a otro finalista de la Liga BetPlay, Santa Fe llega con una ventaja que puede ser significativa en estos momentos cruciales de la temporada en la que ha habido mucha regularidad y partidos en el primer semestre del 2026.

LA VENTAJA DE SANTA FE FRENTE A JUNIOR PARA LA SEMIFINAL DE LA LIGA BETPLAY: LA LIBERTADORES AYUDÓ

Santa Fe y Junior definieron el primer título del año en la Superliga BetPlay en duelo de campeones del 2025. Ese fue el arranque de una seguidilla de partidos a la que se suman las 19 fechas de la Liga BetPlay, además de los dos juegos de cuartos de final, la primera semifinal y cinco jornadas de la Copa Libertadores.

En ese sentido, tanto Santa Fe como Junior llevan 29 partidos disputados a lo largo del primer semestre del 2026. Han sido cuatro meses cargados de fútbol y de poco descanso para ambas escuadras. Los viajes también han sido determinantes en el físico de los jugadores.

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Para este duelo que será el sábado 23 de mayo en el Estadio Romelio Martínez, Santa Fe afronta este partido con un día más de descanso, dado que los cardenales disputaron su juego de la Copa Libertadores el martes 19 de mayo. Junior por su parte jugó el miércoles 20.

En cuanto a lo físico, los jugadores de Santa Fe mantienen que están en buenas condiciones para encarar ese partido. En los cuartos de final, a Junior se le notó bastante el cansancio ante Once Caldas en los dos duelos, pero en las semifinales en Bogotá tuvo una buena cara pese a la altura que siempre es un factor que complica al cuadro barranquillero.

LAS BAJAS QUE TENDRÍA SANTA FE EN SU VISITA VS JUNIOR

Junior recupera fichas para afrontar el reto de las semifinales en condición de local. Por un lado, la zaga defensiva de Lucas Monzón y Jean Pestaña podrían regresar tras pagar fecha de sanción por acumular cinco tarjetas amarillas en el rentado local. Jesús Rivas también podrá estar después de ser expulsado ante Once Caldas y pagar la fecha en Bogotá.

Mientras que Santa Fe tiene grandes dudas con Emmanuel Olivera y Helibelton Palacios que están en el departamento médico junto con Juan Sebastián Quintero que se perderá lo que resta del 2026. El jugador que preocupa es Franco Fagúndez que tuvo un golpe en el partido ante Platense y que podría estar en duda para ese duelo crucial.

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En zona mixta, Franco Fagúndez afirmó que tiene un pequeño tirón que podría dejarlo afuera del juego ante el Junior en Barranquilla. Fagúndez perdió la titularidad en Santa Fe por Nahuel Bustos que ha dejado grandes sensaciones, pese a que también tiene grandes dificultades físicas que lo privaron en el 2025 de jugar varios partidos en la temporada.

Bajo ese panorama, habrá que esperar la decisión que tome Pablo Repetto con el estado físico de Franco Fagúndez que podría perderse el duelo de las semifinales ante el Junior de Barranquilla en el Estadio Romelio Martínez.