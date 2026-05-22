Técnico que quiere Ecuador quedó libre: ¿Lo contratarán tras el Mundial?

Mucho se ha hablado del futuro de Sebastián Beccacece en la selección de Ecuador después de lo que será la Copa del Mundo. De hecho, antes de que se juegue el torneo orbital, había hinchas que querían al entrenador argentino afuera del banquillo.

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La poca pegada que ha tenido la selección de Ecuador bajo las órdenes de Sebastián Beccacece preocupa. Sin embargo, entre lo positivo hay que hablar del sector defensivo que luce muy bien, sobre todo en las Eliminatorias con solo cinco goles en contra.

Pero, en la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) hay mucha división con la continuidad del argentino. Francisco Egas, presidente del ente tiene confianza plena en Sebastián, pero Miguel Ángel Loor, que suena para tomar la cabeza del organismo ha querido hacer un cambio en el banquillo y Guillermo Almada es el perfil idóneo para Loor y demás candidatos.

GUILLERMO ALMADA NO SEGUIRÁ MÁS EN REAL OVIEDO

El técnico uruguayo Guillermo Almada anunció este jueves que no seguirá al frente del Oviedo, ya descendido a segunda división antes de la última jornada de la Liga.

"No vamos a continuar. ha sido un orgullo representar una institución como esta y agradecemos mucho el ofrecimiento para continuar, pero hemos tomado esta decisión", dijo Almada en rueda de prensa.

El técnico uruguayo, de 56 años, llegó al Oviedo en diciembre procedente del Valladolid (segunda división) con el objetivo de mantener al club asturiano en la élite.

En estos meses, Almada dirigió al club asturiano en 21 encuentros de LaLiga, de los que perdió diez, empató siete y ganó cuatro, lo que ha resultado el regreso del Oviedo a segunda división, un año después de su ascenso a primera.

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El domingo, en la derrota contra Alavés 1-0 en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo, parte del público pidió su despido. El técnico aseguró que su decisión ya estaba tomada.

"Creemos que es la mejor decisión. No tiene nada que ver con los gritos de la semana pasada en el Tartiere, es normal en el fútbol. La habíamos tomado antes", afirmó Almada, quien aseguró que había tomado en cuenta varios factores para decidir su salida.

El uruguayo añadió que no tiene decidido todavía los pasos que seguirá una vez dirija por última vez al Oviedo el sábado contra el Mallorca en la última jornada de la Liga.

EL MAL REGISTRO QUE CONDICIONA A GUILLERMO ALMADA

Con esa noticia, el entrenador uruguayo quedará libre y podría negociar con cualquier club o con alguna selección. Si Ecuador no tiene un buen Mundial, el futuro de Sebastián Beccacece podría terminar de manera prematura y en ese sentido, Guillermo Almada podría ser el siguiente.

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Sin embargo, el último resultado del entrenador charrúa no lo deja muy bien perfilado. Con el Real Oviedo no pudo mantener la categoría y el club tendrá que buscar nuevamente el ascenso. Su gestión terminó opacada por un último lugar en la Liga de España y con un descenso anticipado.