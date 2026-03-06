Copa Sudamericana 2026: así quedan los bombos para la fase de grupos

Han concluido todos los cruces de la fase previa de la Copa Sudamericana 2026, donde hubo enfrentamiento entre clubes de un mismo país sin tener en cuenta a equipos brasileños ni argentinos, que ya avanzaron a la fase de grupos por su buen ranking en la Conmebol.

En cuanto a los equipos colombianos, Millonarios y América de Cali lograron su clasificación tras vencer a Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga, respectivamente, conjuntos que ahora esperan lo que será el sorteo de la fase de grupos (19 de marzo) para saber cuáles equipos enfrentarán.

Así quedaron los bombos para el sorteo de la Copa Sudamericana 2026

Esta competencia internacional, la segunda de clubes más importante del continente americano detrás de la Copa Libertadores, tendrá 4 bombos con 8 equipos en cada uno, donde el bombo 1 tendrá a los equipos que serán cabezas de serie y los que mejor ranking tienen en la Conmebol.

Por otro lado, en el bombo 4 estarán los equipos con menor ranking incluidos los clubes que resulten eliminados de la fase III de la Copa Libertadores, donde recordemos están Tolima y Medellín jugando serie ante O´Higgins y Juventud de Las Piedras, respectivamente.

Bombo 1:

River Plate, Atlético Mineiro, Sao Pablo, Racing Club, Gremio, Olimpia, Santos y América de Cali.

Bombo 2:

San Lorenzo, Bragantino, Palestino, Millonarios, Caracas, Vasco Da Gama, Cienciano y Tigre (Argentina)

Bombo 3:

Audax Italiano, Blooming, Puerto Cabello, Boston River, Montevideo City Torque , Deportivo Cuenca, Independiente Petrolero y Macará de Ecuador.

Bombo 4:

Alianza Atlético de Perú, Deportivo Riestra, Barracas Central, Deportivo Recoleta de Paraguay, (Juventud o DIM), (Botafogo o Barcelona de Ecuador), (Carabobo o Sporting Cristal), (O'Higgins o Tolima).

Las fechas claves de la Copa Sudamericana 2026

La fase de grupos comenzará en la semana del 7 de abril y se extenderá hasta el 28 de mayo, luego, habrá un receso por el Mundial de la FIFA 2026 y la competencia volverá con los cruces de octavos de final que darán inicio a partir del 11 de agosto.

