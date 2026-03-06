América definió a su último jugador para completar los 25 cupos: ya lo inscribieron

Arrancó la Copa Sudamericana para los equipos colombianos y el América de Cali no quería perderse la fiesta de la fase de grupos de una de las competencias más importantes del continente junto con la Copa Libertadores. Superaron al Atlético Bucaramanga y sellaron el paso a esa instancia.

Vea también: David González destapó el plan que tiene con Tomás Ángel; alerta con dos figuras

Una gran noticia para el América de Cali es que en la fase de grupos podrá evitar a grandes rivales, dado que, por el ranking de la Conmebol representará a Colombia como el único club en el bombo 1 en torneos internacionales. No enfrentará a River Plate, Racing de Avellaneda, Olimpia, Santos, entre otras potencias.

David González, junto con Iván Vélez, director deportivo y Luis Alejandro Paz, delegado del club armaron un equipo competitivo, pero quedaba la duda de fichar a un delantero para completar la lista de 25 jugadores disponibles con base en el nuevo reglamento y la reducción de cinco cupos con respecto al año pasado. Pues bien, Paz confirmó en Win Sports quién será ese último futbolista.

EL ÚLTIMO CUPO DEL AMÉRICA DE CALI PARA LA LIGA BETPLAY Y COPA SUDAMERICANA

Pese a la llegada de Daniel Valencia, delantero ecuatoriano, el club quería buscar a un delantero más. Encontraron a Tomás Ángel y se especulaba que con él iban a cerrar ya el mercado. De hecho, el libro de pases ya terminó y podrían acudir a contratar jugadores sin contrato.

La idea es salir de Andrés Tello, jugador que nunca tuvo regularidad deseada, aunque prometía bastante por su experiencia en Italia y en otras ligas europeas. Buscarán la salida del volante y ya tienen cómo tapar ese cupo para completar los 25 inscritos.

Le puede interesar: David González le agradeció a Millonarios por su gran momento en América

Lejos de buscar a otro jugador en el mercado y con Tomás Ángel que espera debutar en Liga BetPlay y Sudamericana, Luis Alejandro Paz, delegado del club y capitán por varios años del América afirmó en Win Sports que ese cupo 25 será de Cristian Tovar.

Luis Paz comentó que, “el cupo será para Cristian Tovar”, corto, pero conciso aseverando que el zaguero central va a ser inscrito para jugar en este 2026 después de que se especulara mucho con el futuro del ex Deportivo Pasto y una posible venta al exterior.

Cristian Tovar cambió su futuro en cuestión de meses, pues, el zaguero no iba a ser tenido en cuenta por David González, al igual que Andrés Tello. Tello finalmente saldrá, pero Tovar, que se estaba entrenando a la espera de que se definiera su rumbo terminará inscrito nuevamente por la institución.

A principios del 2026, Cristian Tovar estuvo en el radar de San Lorenzo y de Once Caldas. Ya lo daban como nuevo jugador del equipo argentino, pero, seguramente, los clubes no llegaron a un acuerdo. El oriundo de Villavicencio se quedó en la sede deportiva y ahora tendrá una nueva oportunidad.

Lea también: Colombia va por el título de la SheBelieves Cup: la alineación vs Estados Unidos

América piensa también en el próximo mercado de fichajes, pues, aunque el libro de pases fue muy bueno y se ha notado en las competencias, clasificar a fase de grupos de Sudamericana le da un premio económico importante. Esos ahorros podrían traer un bombazo para el segundo semestre, además que, cada partido que ganen es una suma adicional para hacerse con un botín millonario.