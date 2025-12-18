Copa Sudamericana 2026: así quedaron todos los cruces de la primera fase

La Copa Sudamericana definió este jueves 18 de diciembre lo que serán los cruces para las fases 1. Allí los equipos de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela se verán las caras por 16 tiquetes para la fase de grupos.

Para esta fase serán dos duelos por cada país. Los 4 representantes de cada país tendrán cruces nacionales buscando que cada nación quedé con un par de equipos instalados en fase de grupos. Esta serie será a partido único buscando que no tenga mayor extensión.

Por el lado de Colombia, los cruces tendrán bastante emoción. Atlético Nacional se medirá ante Millonarios en el Estadio Atanasio Girardot por el tiquete a fase de grupos. Mientras que América de Cali recibirá a Atlético Bucaramanga en el Estadio Pascual Guerrero.

Chile tendrá al campeón de la edición de la Sudamericana 2011 enfrentando a Palestino. La U de Chile jugará de local ante el equipo de la franja. Mientras que en el otro cruce se verán las caras Cobresal y Audax Italiano.

Paraguay tendrá en sus cruces a Olimpia, que se quedó sin tiquete a la Libertadores.El decano jugará contra Sportivo Trinidense en condición de visitante. Mientras que Nacional de Asunción será local contra Recoleta.

En Perú habrá clásico regional entre Cienciano y Melgar de Arequipa quebuscarán un cupo a la fase de grupos. Por el otro lado de los duelos incas, Alianza Atlético será local ante Deportivo Garcilaso. Uruguay contará con Defensor Sporting que será visitante ante Montevideo City y en la otra llave se medirán Boston River y Racing de Montevideo.

Venezuela tendrá como representante estelar a Caracas, que jugará ante Metropolitanos en la capital. Mientras que el otro cruce será entre Academia Puerto Cabello y Monagas.

Los cruces de Bolivia y Ecuador aún no están definidos. Ambos países no han cerrado sus competencias locales y por ello confirmarán sus clasificados durante los próximos días. Los cruces de la primera fase de la Copa Sudamericana se jugarán la semana del 4 de marzo.

Copa Sudamericana 2026: Todos los cruces

Bolivia

Bolivia 3 vs Bolivia 4

Bolivia 2 vs Bolivia 1

Chile

U de Chile vs Palestino

Cobresal vs Audax Italiano

Colombia

Nacional vs Millonarios

América vs Bucaramanga

Ecuador

Ecuador 4 vs Ecuador 2

Ecuador 1 vs Ecuador 3

Paraguay

Nacional vs Recoleta

Sportivo Trinidense vs Olimpia

Perú

Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso

Cienciano vs Melgar

Uruguay

Montevideo City Torque vs Defensor Sporting

Boston River vs Racing de Montevideo

Venezuela

Academia Puerto Cabello vs Monagas

Caracas vs Metropolitanos



