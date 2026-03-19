Copa Sudamericana 2026: hora y cómo ver en vivo el sorteo hoy 19 de marzo

Luego de la finalización de la primera fase de la Copa Sudamericana, los equipos clasificados se preparan para conocer como quedara la fase de grupos del segundo torneo de equipos más importante de la Conmebol.

El torneo reúne a clubes de todo el continente, con un formato que combina fases preliminares, grupos y rondas eliminatorias. A lo largo de la competencia, los equipos deben enfrentar largos viajes y rivales de distintos estilos, lo que convierte a la Sudamericana en un desafío tanto deportivo como logístico.

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Vale la pena mencionar que América de Cali y Millonarios son los dos representantes de Colombia en el torneo tras superar la fase previa dejando en el camino a rivales colombianos.

Millonarios consiguió en el Atanasio Girardot dejar en el camino a Atlético Nacional con una gran actuación de Rodrigo Contreras, mientras que América eliminó a Bucaramanga.

Bombos Copa Sudamericana

Bombo 1: River Plate (ARG), Racing Club (ARG), Atlético Mineiro (BRA), Sao Paulo (BRA), Gremio (BRA), Santos (BRA), Olimpia (PAR) y América de Cali (COL).

Bombo 2: San Lorenzo (ARG), Tigre (ARG), Red Bull Bragantino (BRA), Vasco da Gama (BRA), Millonarios (COL), Palestino (CHI), Caracas FC (VEN) y Cienciano (PER).

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Bombo 3: Audaz Italiano (CHI), Independiente Petrolero (BOL), Blooming (BOL), Boston River (URU), Deportivo Cuenca (ECU), Montevideo City Torque (URU), Academia Puerto Cabello (VEN) y Macará (ECU).

Bombo 4: Barracas Central (ARG), Deportivo Riestra (ARG), Juventud de Las Piedras (URU), Recoleta FC (PAR), Botafogo (BRA), Carabobo (VEN) O'Higgins (CHI) y Alianza Atlético (PER).

EN VIVO Sorteo Copa Sudamericana

El sorteo de la Copa Sudamericana se podrá ver en Colombia este jueves 19 de marzo desde las 18:00 horas por medio de Disney+ y los canales oficiales de la Conmebol en YouTube y Facebook