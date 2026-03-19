Otra decisión de último momento en Santos que podría perjudicar a Neymar

Inició una nueva temporada deportiva para Santos y la expectativa con que pudiera llegar a haber un cambio en cuanto a lo futbolístico era bastante grande tras haber alcanzado a salvarse del descenso en la edición 2025 y tener a un Neymar en uno de sus mejores momentos.

Sin embargo, la edición 2026 comenzó con el mismo rendimiento negativo y después de siete partidos disputados Santos está solo una casilla por encima de los clubes que se encuentran en la zona del descenso, por lo que las directivas del club tomaron la decisión de destituir de su cargo a Juan Pablo Vojvoda y confirmar la llegada de Alexi Stival, mejor conocido como Cuca.

Cuca es nuevo director técnico del Santos de Neymar

Juan Pablo Vojvoda llegó como una supuesta solución a la crisis de Santos y en su momento logró rescatar la permanencia en la primera división del fútbol brasileño, pero este buen momento duró poco, ya que en el inicio de la presente temporada los resultados no estuvieron a su favor y ahora vuelve a preocupar en la zona roja del descenso.

Ahora, Santos FC vuelve a apostar por la experiencia al anunciar la llegada de Cuca como su nuevo director técnico, en lo que representa su cuarto ciclo al frente del histórico club brasileño. La decisión llega en un momento complejo para la institución, que busca recuperar protagonismo tanto a nivel local como internacional.

Todavía queda una larga temporada por jugarse, razón por la que el 'pixie' decide realizar cambios en la zona del banquillo para corregir rápidamente el camino que los aleje del descenso.

Uno de los principales retos del técnico será devolverle solidez a un equipo que ha mostrado altibajos en su rendimiento desde que regresó a primera división. Santos, conocido históricamente por su apuesta ofensiva y la promoción de jóvenes talentos, necesita encontrar equilibrio entre el desarrollo de sus promesas y la competitividad inmediata.

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¿Cuándo es el próximo partido de Neymar con Santos?

El siguiente reto de la estrella brasileña con el '10' de la camiseta de Santos será en condición de visitante, en el Estadio Mineirão cuando se enfrente a Cruzeiro. Este compromiso corresponde a la fecha 8 del Brasileirao y se llevará a cabo el domingo 22 de marzo sobre las 14:00 hora Colombia.

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¿Cómo le ha ido a Neymar en la temporada 2026 con Santos?

El delantero de 34 años ha disputado cinco partidos en total entre el Campeonato Paulista y el Brasileirao, más de 400 minutos dentro el terreno de juego en los que se ha reportado con tres goles y dos asistencias.