Copa Sudamericana: confirmados los horarios de octavos de final

Sigue adelante la Copa Sudamericana y lo cierto es que tras la definición de los playoffs, la organización del torneo dio a conocer los cruces oficiales de octavos de final con sus respectivas fechas y horario.

Uno de los cruces más llamativos será el de Independiente Santa Fe frente a River Plate. El conjunto colombiano abrirá la serie el 12 de agosto en el estadio El Campín de Bogotá, antes de viajar a Buenos Aires para definir la clasificación una semana después en el estadio Monumental.

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Sin duda, se espera que el cuadro dirigido por Pablo Repetto siga mostrando su buen fútbol y consiga avanzar a la siguiente instancia, teniendo en cuenta que River Plate no vive su mejor momento de la mano del Chacho Coudet.

Por su parte, Boca Juniors comenzará su camino hacia el título enfrentando al paraguayo Recoleta, con la ida en La Bombonera y la revancha en Asunción. Otra llave que acapara la atención es la de Bolívar y São Paulo, donde la altura de La Paz volverá a ser un factor determinante.

Brasil también tendrá un enfrentamiento garantizado en los cuartos de final, ya que RB Bragantino y Atlético Mineiro protagonizarán un duelo entre equipos del mismo país. Además, Botafogo, uno de los favoritos al título, deberá visitar la complicada altura de Cusco para enfrentar a Cienciano.

Así quedaron las llaves y la programación de los octavos de final

Boca Juniors vs. Recoleta

Partido de ida: 11 de agosto – 7:00 p. m. (Argentina/Paraguay) – Buenos Aires.

Partido de vuelta: 18 de agosto – 7:00 p. m. (Paraguay/Argentina) – Asunción.

Bolívar vs. São Paulo

Partido de ida: 11 de agosto – 8:30 p. m. (Bolivia) / 9:30 p. m. (Brasil) – La Paz.

Partido de vuelta: 18 de agosto – 9:30 p. m. (Brasil) / 8:30 p. m. (Bolivia) – São Paulo.

RB Bragantino vs. Atlético Mineiro

Partido de ida: 12 de agosto – 7:00 p. m. (Brasil) – Bragança Paulista.

Partido de vuelta: 19 de agosto – 7:00 p. m. (Brasil) – Belo Horizonte.

Tigre vs. Montevideo City Torque

Partido de ida: 12 de agosto – 7:00 p. m. (Argentina/Uruguay) – Victoria.

Partido de vuelta: 19 de agosto – 9:30 p. m. (Uruguay/Argentina) – Montevideo.

Independiente Santa Fe vs. River Plate

Partido de ida: 12 de agosto – 7:30 p. m. (Colombia) / 9:30 p. m. (Argentina) – Bogotá.

Partido de vuelta: 19 de agosto – 9:30 p. m. (Argentina) / 7:30 p. m. (Colombia) – Buenos Aires.

Vasco da Gama vs. Olimpia

Partido de ida: 13 de agosto – 7:00 p. m. (Brasil/Paraguay) – Río de Janeiro.

Partido de vuelta: 20 de agosto – 7:00 p. m. (Paraguay/Brasil) – Asunción.

Santos vs. Macará

Partido de ida: 13 de agosto – 7:00 p. m. (Brasil) / 5:00 p. m. (Ecuador) – Santos.

Partido de vuelta: 20 de agosto – 5:00 p. m. (Ecuador) / 7:00 p. m. (Brasil) – Ambato.

Cienciano vs. Botafogo

Partido de ida: 13 de agosto – 7:30 p. m. (Perú) / 9:30 p. m. (Brasil) – Cusco.

Partido de vuelta: 20 de agosto – 9:30 p. m. (Brasil) / 7:30 p. m. (Perú) – Río de Janeiro.