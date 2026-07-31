[VIDEO] Montero se reivindicó en Boca: atajó penal y clasificó a octavos en Sudamericana

Sin duda alguna por los últimos resultados de Boca Juniors, Álvaro Montero estaba entre ojos en su tercer partido defendiendo el arco del cuadro ‘Xeneize’. Recién llegó y atajó contra O’Higgins en la ida de la Copa Sudamericana en el Estadio La Bombonera. No lo exigieron mucho, pero salvó un tremendo remate y después su equipo ganó.

Luego, llegó el primer examen en la Primera División de Argentina contra Deportivo Riestra y quedó retratado con tres goles y tuvo responsabilidad en más de uno de ellos. Pese a esto, Rodolfo ‘Vasco’ Arruabarena le dio la confianza en la vuelta de la Copa Sudamericana contra O’Higgins. Recibió un gol que no tuvo que ver y atajó un penal en los lanzamientos desde el punto blanco.

Álvaro Montero necesitaba un partido de estos. Uno en el que pudiera reafirmarse con la afición y que pudiera demostrar su protagonismo en unos lanzamientos desde el punto penal en una instancia que siempre se ha hecho enorme. Esta vez lo volvió a hacer para darle vida a Boca Juniors.

EL PENAL QUE ATAJÓ ÁLVARO MONTERO PARA CLASIFICAR A OCTAVOS DE FINAL

Después de una semana complicada por los tres goles que recibió contra Deportivo Riestra, Álvaro Montero tenía que afianzarse en un nuevo reto internacional y responder a la confianza que le dio Rodolfo Arruabarena, pese a que algunos aficionados pidieron que atajara Leandro Brey en lugar del colombiano.

A falta de 15 minutos para el final, Álvaro Montero había hecho cuatro atajadas, una de ellas dentro del área. En el gol de Francisco González no tuvo responsabilidad después de un fusilazo que llegó tras un error en el rechace de Boca Juniors. Tenía que aparecer en los penales.

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Francisco González y Arnaldo Castillo marcaron para O’Higgins en los penales y en el primero, Álvaro Montero estuvo cerca de salvar el remate tocando la pelota con un guante, pero imposible para detenerlo. Boca Juniors también anotó con Leandro Paredes y Miguel Merentiel. Thiago Vecino ejecutó y la pelota se fue por arriba. Jorge Figal aprovechó para poner el tercero para los argentinos.

Llegó un momento crucial con Luis Pávez al frente de Álvaro Montero. El guardameta atajó el cobro del chileno que no iba tan cruzado y el guajiro respondió como se debía para reivindicarse tras una semana complicada.

Le dejó la mesa servida a Tomás Aranda para sellar la victoria, pero el juvenil de 19 años intentó picarla y Omar Carabalí salvó. O’Higgins marcó el empate con el cobro de Miguel Brizuela y Lautaro Blanco acabó la historia con su ejecución.

DULCE HISTORIA DE BOCA JUNIORS CON LOS PENALES

Álvaro Montero fue el segundo jugador mejor calificado por SofaScore en Boca Juniors detrás de Leandro Paredes. El volante argentino cerró el juego con un 8,4, mientras que el guajiro tuvo una puntuación de 7,7. Con su salvada en el penal aumenta la racha de Boca Juniors en los lanzamientos en las últimas competencias que ha tenido que definir por esa vía.

El primer antecedente fue en la Copa Libertadores 2023 contra Nacional de Uruguay y ganaron. Luego contra Racing en Libertadores, con Almagro en Copa Argentina, Palmeiras en Libertadores y Talleres en Copa Argentina, todo en ese mismo año lograron ganar cada una de esas definiciones.

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En 2024 perdieron contra Estudiantes de La Plata y Cruzeiro en la Copa Sudamericana. Sin embargo, se repusieron contra Talleres y Gimnasia de La Plata en Copa Argentina. La tercera caída desde el punto penal fue con Alianza Lima en Copa Libertadores 2025, superaron a Lanús en el Torneo Apertura y ahora en Sudamericana a O’Higgins con la presencia de Álvaro Montero.

De 12 partidos que se definieron desde el punto penal, Boca Juniors logró ganar en nueve ocasiones y solo perdió tres tandas de penales. Se hacen fuerte en esta instancia y más con la resistencia del colombiano que salvó una pena máxima.