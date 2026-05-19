Coquimbo vs Tolima EN VIVO: hora, TV y cómo ver el duelo de Copa Libertadores

Coquimbo Unido y Deportes Tolima se enfrentarán este martes en un compromiso clave por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, en un duelo que podría ser determinante para las aspiraciones de ambos equipos en el certamen continental.

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El conjunto chileno llega motivado por su fortaleza como local y por la necesidad de sumar tres puntos que le permitan mantenerse en la pelea por la clasificación a la siguiente ronda. Coquimbo ha mostrado solidez durante la competición y buscará aprovechar el ambiente del estadio Francisco Sánchez Rumoroso para imponer condiciones desde el inicio del compromiso.

Por su parte, Deportes Tolima afronta el encuentro como uno de los equipos colombianos de mejor rendimiento en el torneo. El cuadro pijao llega a Chile con la intención de ratificar su buen momento internacional y mantenerse en la parte alta del Grupo B. Además, el equipo tolimense espera dejar atrás el golpe sufrido recientemente en la Liga BetPlay para enfocarse completamente en la Copa Libertadores.

Hora y Canal para ver Coquimbo Unido vs Deportes Tolima

El partido entre Coquimbo Unido y Deportes Tolima se disputará este martes 19 de mayo en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. El encuentro comenzará a las 5:00 p.m. (hora de Colombia) y podrá verse EN VIVO a través de Disney+ Premium y diferentes señales deportivas internacionales.