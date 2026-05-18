Tolima busca la clasificación en Copa Libertadores: convocados para visitar a Coquimbo Unido

Después de unas dos semanas de inactividad en la Copa Libertadores, la quinta y sexta fecha serán protagonistas con los clubes colombianos que quieren pelear hasta el último momento la posibilidad de clasificar para los octavos de final. Deportes Tolima tiene grandes opciones si sacan los tres puntos frente a Coquimbo Unido.

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Este será un duelo de líderes en la clasificación cada uno con siete unidades. Quien gane en Chile tomará la parte alta en solitario con diez puntos y podría encaminar la clasificación a los octavos de final dependiendo de lo que pase entre Universitario de Deportes y Nacional de Uruguay.

Lucas González sabe lo que está en juego después de perder en la Liga BetPlay ante Atlético Nacional en el primer partido de las semifinales. Tolima necesita los puntos en una discusión por la parte alta de la clasificación y para este duelo en territorio austral, el entrenador bogotano no dejó a nadie afuera con el anhelo de encaminar la clasificación.

LA CONVOCATORIA DEL TOLIMA PARA AFRONTAR LA COPA LIBERTADORES

Para este compromiso, y, después de la derrota en la Liga BetPlay ante Atlético Nacional, el cuadro tolimense debe cambiar de chip para intentar encaminar la clasificación a los octavos de final. Es un duelo directo por la entrada a la siguiente instancia y para mantener el liderato, esta vez en soledad.

Sin mayores novedades, y con la presencia de Anderson Angulo como el capitán de la institución después de la expulsión contra Atlético Nacional en la Liga BetPlay, Lucas González recupera a sus mejores fichas para un duelo ideal en busca de empezar a definir el grupo.

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Entre las novedades, no está Yordan Osorio que se sigue recuperando de una lesión y sí estará Daniel Pedrozo como una de las opciones en la zaga defensiva por si Lucas González lo considera. Así las cosas, esta es la lista de convocados para la Copa Libertadores:

Neto Volpi

Luis Marquínez

Cristian Arrieta

Jhersson Mosquera

Anderson Angulo

Jan Angulo

Daniel Pedrozo

Shean Barbosa

Junior Hernández

Bryan Rovira

Cristian Trujillo

Sebastián Guzmán

Juan Pablo Torres

Jersson González

Edwar López

Jáder Valencia

Kelvin Flórez

Ever Valencia

Adrián Parra

Yoimar Moreno

Neifer Sánchez

LA CLASIFICACIÓN DEL TOLIMA ESTÁ EN JUEGO

En caso de que Tolima se quede con el triunfo en la quinta fecha de la Copa Libertadores tendría la clasificación a los octavos de final a un paso. El cuadro tolimense necesitará sumar de a tres y esperar que en el duelo entre Universitario de Deportes vs Nacional de Uruguay empaten para quedarse tranquilos con diez unidades y sacando una ventaja de cinco puntos frente a peruanos y uruguayos.

La victoria los dejaría con diez unidades y en caso de perder en la siguiente fecha podría haber empates con ese mismo puntaje con todos los clubes que están en el grupo. Habría que ver diferencia de goles y enfrentamientos directos entre las instituciones para definir el liderato y los clasificados.