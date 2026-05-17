Lucas González explotó contra Andrés Rojas: "Este árbitro no le ha dañado el semestre a Tolima "

Lucas González sufrió un duro golpe en las semifinales de la Liga BetPlay al perder en condición de local 0-1 ante Atlético Nacional en el partido de ida disputado en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

El equipo 'pijao', a pesar de haber tenido un buen inicio de compromiso, se vio afectado por la expulsión que sufrió su capitán Anderson Angulo en el minuto 31.

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Lucas González criticó al árbitro Andrés Rojas

Lucas González, director técnico de Deportes Tolima, cuestionó fuertemente el trabajo del árbitro central Andrés Rojas, a quién le criticó el poco ritmo que le permitió tener al partido.

"Es una lástima que el partido que hizo Deportes Tolima termina como terminó por tener que jugar tanto tiempo con 10. No solo por la expulsión, pero nos quejamos que en el fútbol colombiano no se juega a un ritmo alto, por que vemos a equipos en torneos internacionales y nos cuesta el ritmo. No es de hoy, es de hace rato y eso pasa como consecuencia como arbitran árbitros en el torneo local. Hemos tenido la suerte reciente de tener un partido que pitó Wilmar Roldán y es una experiencia diferente donde el fútbol es el protagonista", dijo.

González también recordó cuando Rojas fue el juez central el semestre anterior en un duelo entre Tolima contra América.

"No se me olvida y lo pensé durante todo el partido, el semestre pasado fuimos al Pascual Guerrero a jugar contra América y este mismo árbitro nos pitó y nos agregó más de 10 minutos y al final pita un penal que llama el VAR para tirarlo para atrás. ¿Por qué será?", agregó.

El entrenador del conjunto 'pijao' también aseguró que, a pesar de la derrota, su equipo todavía tiene posibilidades de remontar la serie .

"Esperemos que estas cosas pasen menos y que en partidos como este, donde el espectáculo es lo que la gente quiere ver, estos dos equipos que juegan muy bien. No puedo dejar de pensar qué hubiera sido si este partido se juega con un árbitro que permite jugar y que no condiciona a ninguno de los equipos", dijo.

"Primera vez en la vida que hablo de un árbitro en una rueda de prensa, hablo desde mi experiencia con el juez desde que estoy en Tolima. Este árbitro todavía no nos ha dañado el semestre de nosotros y vamos a ir a Medellín y estoy seguro que allá podemos ganar", puntualizó.

Desgaste por Copa Libertadores

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Finalmente, Lucas González habló del desgaste que tendrá Deportes Tolima, ya que deberá visitar el martes 19 de mayo a Coquimbo Unido en la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores.

"A diferencia de Nacional tenemos que viajar a Chile, es un vuelo largo y con la posibilidad de asegurar una clasificación en la fecha en la Copa Libertadores. Se trabaja el aspecto mental, como entrenador hay que hacerle caer en cuenta al jugador que es un privilegio estar en esta situación", afirmó.

"Estamos construyendo al mejor equipo de Colombia, cada partido trae su afán y la tristeza y amargura se queda en el camerino", dijo.