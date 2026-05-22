Costa Rica confirmó la nómina para enfrentar a Colombia antes del Mundial

A tan solo 20 días para que inicie una nueva edición de la Copa Mundial, la cual contará con un formato completamente diferente y la participación de 48 selecciones, se jugará una nueva fecha FIFA en la que los equipos se continuarán preparando para asumir el reto mundialista.

La Selección Colombia es justamente una de las protagonistas, ya que tendrá dos partidos amistosos para ultimar detalles antes de su debut en la Copa Mundial y uno de ellos será contra Costa Rica, la cual ya hizo oficial la plantilla de jugadores que estaría presente en el duelo que se disputará en Bogotá.

Costa Rica confirmó nómina para enfrentar a Colombia

El equipo comandado por Néstor Lorenzo ya trabaja de la mejor manera en la ciudad de Medellín con los jugadores que forman parte de la prelista de los 55 futbolistas que confirmó el estratega argentino.

La 'tricolor' tendrá un difícil reto por delante y todos los ojos están puestos en el equipo tras su ausencia en la edición 2022 y también porque hay varias estrellas que brillaron a nivel mundial en sus respectivos clubes, por lo cual deben llegar en óptimas condiciones.

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Para ello, Colombia tiene preparados dos últimos amistosos, en donde justamente se encuentra la Selección de Costa Rica, encuentro que también será considerado como el de "despedida" antes del Mundial.

Fernando 'Bocha' Batista es el director técnico a cargo de Costa Rica y el cual ya conformó a su plantilla de jugadores para este compromiso, en donde hay jugadores que destacan en la liga local como Abraham Madriz, Aarón Salazar y Kenneth Vargas, pero también de talla internacional como Warren Madrigal y Manfred Ugalde.

¿Cuándo será el partido amistoso entre Colombia vs Costa Rica?

A través de un comunicado, la FCF informó que el encuentro de despedida contra Costa Rica se disputará finalmente el lunes 1 de junio a las 6:00 p.m. en el estadio Estadio Nemesio Camacho El Campín. Inicialmente, la intención del organismo era realizar el compromiso el domingo 31 de mayo, fecha que hacía parte de la planificación establecida por el cuerpo técnico encabezado por el seleccionador nacional.

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¿Cuándo debuta Colombia en el Mundial 2026 y cómo quedó su grupo?

La selección de Colombia debutará en el Mundial de 2026 el próximo 17 de junio frente a Uzbekistán en el Estadio Azteca de Ciudad de México. El encuentro marcará el regreso de la Tricolor a una Copa del Mundo tras su ausencia en Qatar 2022.

Así quedó el calendario de Colombia en la fase de grupos: