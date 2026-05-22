JuanFer Quintero tomaría contundente decisión tras el Mundial: “Dónde esté feliz, allí será”

Con la salida de Marcelo Gallardo de River Plate, el rol de Juan Fernando Quintero ha cambiado bastante con Eduardo el ‘Chacho’ Coudet como entrenador del cuadro riverplatense. De ser inicialista regularmente con Gallardo, el mediocampista colombiano alterna entre suplencias y titularidades por el nuevo cuerpo técnico.

En el partido ante Bragantino en condición de local, Coudet tuvo en cuenta a Juan Fernando Quintero como titular en el empate a un tanto por la Copa Sudamericana. Además, el colombiano completó los 90 minutos y fue una de las grandes figuras del juego.

River Plate afrontará el reto final de la Primera División de Argentina cuando enfrenten a Belgrano de Córdoba para definir el título. Todavía no hay claridad si Juan Fernando Quintero será titular o no. Sin embargo, las suplencias del volante ya empiezan a dar de qué hablar en el entorno del jugador colombiano.

EL FUTURO DE JUAN FERNANDO QUINTERO PODRÍA ESTAR LEJOS DE RIVER PLATE

Juan Fernando Quintero no estaría tan cómodo con la situación semana tras semana de alternar con suplencias y titularidades antes del Mundial. Su futuro podría cambiar drásticamente dependiendo de su nivel en el certamen mundialista en Estados Unidos, Canadá y México.

Despedirse de River Plate no sería fácil, pues el colombiano es ídolo ahí, pero su representante, Rodrigo Riep entiende que debería estar jugando y en un club en el que pueda jugar semana tras semana. De hecho, Riep habló en DSports Radio sobre posibilidades que tienen y que su futuro podría cambiar tras el Mundial.

Lea también Amaranto Perea tiene todo listo para dirigir a Medellín: detalles del contrato

Rodrigo Riep dejó claro que Juan Fernando Quintero debe estar en un equipo en el que pueda ser feliz. Indudablemente, River Plate puede ser esa posibilidad, dado que hay mucho cariño y amor entre el jugador, afición y compañeros, pero hay inconformismo por sus pocos minutos.

El agente afirmó que, “estamos hablando de una persona que, si Dios quiere, jugará tres Mundiales. Después de la Copa del Mundo veremos, los jugadores de este estilo quieren ser felices jugando. Dónde él sea feliz, allí será". Además, tiró un dardo a Eduardo Coudet, “los equipos más importantes del planeta juegan con volantes creativos porque son buenos con la pelota. Son los jugadores por los que uno paga: Messi, Ronaldinho, Juanfer, Cherki. En el contexto previo a la salida de Gallardo, Juanfer fue por lejos el mejor".

JUAN FERNANDO QUINTERO Y SU FUTURO TRAS EL MUNDIAL

Aunque las declaraciones de Rodrigo Riep pueden conducir a la posibilidad de que Juan Fernando Quintero saliera del cuadro riverplatense, al parecer todavía no hay ofertas para el mediocampista colombiano que podría tener un nuevo destino en su futuro.

Brasil siempre ha sido una liga que ha querido tener en cuenta a Juan Fernando Quintero y la poca regularidad que ha tenido en River Plate puede significar su salida. En estos momentos no hay posibilidades concretas para el antioqueño, pero Flamengo fue uno de los clubes que se interesaron en contratar al mediocampista.

La Liga BetPlay también podría ser uno de los nuevos destinos para el colombiano a la espera de que lleguen ofertas concretas para poder cambiar de institución. Habrá que esperar la decisión que tomarán el jugador junto con su representante después del Mundial en Estados Unidos, Canadá y México.

LOS NÚMEROS DE JUAN FERNANDO QUINTERO EN LA TEMPORADA

Juan Fernando Quintero no cuenta con la regularidad deseada desde que llegó Eduardo Coudet a la institución reemplazando a Marcelo Gallardo. El volante apenas ha sumado cuatro titularidades con el ‘Chacho’ y espera ser de la partida en la final de la Primera División de Argentina contra Belgrano de Córdoba.

Lea también Millonarios confirmó el regreso de Falcao y otra noticia que ilusiona a la hinchada

El colombiano ha sumado 18 partidos en esta temporada y ha marcado dos goles y dos asistencias en la Liga de Argentina. Mientras que en la Copa Sudamericana acumula una asistencia en tres partidos disputados.